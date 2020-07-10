Ровесники Марат Башаров и Леонардо Ди Каприо, Михаил Ефремов и Брэд Питт: почему наши звезды выглядят старше коллег из Америки

Образ жизни и эксперименты со внешностью отражаются на рабочем инструменте звезд — их лицах. Мы сравнили звезд ровесников и убедились — наши женщины выглядят лучше одногодок из Америки, а с мужчинами все наоборот.

Михаил Ефремов и Брэд Питт - 56 лет

Эти артисты – многодетные папаши. У каждого по шесть детей. У нашего Михаила жен было больше несмотря на то, что он «не Брэд Питт». Очевидно, что дело в образе жизни. Ефремов лишь однажды (после рождения младшего сына) пару лет ходил в спортклуб и пытался следить за формой – правда хватило его ненадолго. Жена Софья дарила Ефремову абонемент в элитный спортклуб, и приучала к ЗОЖу – как оказалось, безрезультатно. Пагубные привычки у артиста на лицо – лишний вес, морщины, «поплывший» овал лица. Здесь уже ни один косметолог не поможет, исправить положения можно только кардинальными мерами – с помощью пластического хирурга. Но у Ефремова сейчас другие, более серьезные проблемы.

А Брэд Питт держит в форме свои рабочие инструменты – лицо и тело. Он остро переживал развод и топил горе в алкоголе, но быстро завязал – перешел на клюквенный морс и газированную воду. Плюс тренировки по индивидуальной программе и услуги личного косметолога, который умеет ухаживать за лицом Питта так, что и мимические морщинки на месте и тургор кожи на зависть сорокалетним. Пластику Брэд Питт не делал, а вот достижениями аппаратной и инъекционной косметологии пользуется.

Марат Башаров и Леонардо ДиКаприо - 46 лет

У этой пары ровесников лишь одна общая черта – склонность к лишнему весу. У Марата Башарова отечность и лишние кило с годами никуда не исчезают. А вот Леонардо ДиКаприо любит нарушать режим ЗОЖ, но при этом тратит баснословные суммы на системы очистки организма у самых дорогих диетологов. По свидетельству его коллег, голливудский актер окружил себя элитными докторами, которые постоянно разрабатывают для него системы питания, добавок и т.п. Леонардо ДиКаприо периодически то худеет, изнуряет себя тренировками, то вновь набирает вес, а вот на лице не единой морщинки – виноват его личный косметолог и верно подобранные уходовые средства.

Марат Башаров и Леонардо ДиКаприо - 46 лет

Ирина Лачина и Кэмерон Диас – 47 лет

А вот наши женщины дадут фору американским красоткам. Ирина Лачина при росте 168 см весит не больше 53 – 55 кг. У актрисы никогда не было ни одной вредной привычки, отличная генетика и правильное питание. Кэмерон Диас не сделала ни одной пластической операции, но уже много лет выполняет рекомендации по правильному образу жизни, которые были разработаны экспертами специально для нее. Вот несколько из них: с утра натощак бутылочка воды, медитация, только правильная еда, несколько тренировок за день и правильная еда – исключен сахар, обработанная пища. Любимая еда Кэмерон – овсяная каша. За час до сна она исключает ТВ и гаджеты.

Ирина Лачина и Кэмерон Диас – 47 лет

Алла Пугачева и Мерил Стрип - 71 год

Две больших звезды: и Алла Пугачева и Мерил Стрип выглядят прекрасно для своих лет. Про преобразования внешности и «секретные» диеты Аллы Борисовны написаны тысячи статей. А вот у Мерил Стрип все немного проще: она ежедневно плавает, не признает пластику, а ее рацион состоит из органических продуктов.

Алла Пугачева и Мерил Стрип выглядят прекрасно для своих лет

Ольга Бузова и Леди Гага - 34 года

Косметолог Леди Гаги Джооми Сонг постоянно подчеркивает, что звезда против уколов красоты. Омолаживает леди Гагу ее врач с помощью специальной японской техники массажа. Он сочетает в себе чередование массажа руками и специальным аппаратом с микротоками.

А вот ее ровесница Ольга Бузова порой перекачивает губы и перебарщивает с уколами красоты. К счастью, эти процедуры обратимы – так что нас ждет еще много экспериментов со внешностью от этой звезды.