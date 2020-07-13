2020-07-13T17:48:13+03:00
Экономика

Военных проверили на финансовую грамотность

Исследование провел Банк ПСБ вместе с Минобороны
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Программа обучения военнослужащих финансовой грамоте была запущена полтора года назад. За это время ПСБ организовал более 2000 лекций и других мероприятий. В них участвовало 65 тысяч военнослужащих по всей России. Они учились безопасно и выгодно управлять своими финансами. Сейчас пришло время подвести предварительные итоги.

Анкетирование провели в нескольких воинских частях - в четырех российских регионах. В исследовании принимали участие как военные, уже прослушавшие курс лекций по программе ПСБ, так и те, кто еще не закончил обучение. Военнослужащим предлагалось ответить на ряд вопросов, поделенных на два блока.

Как пояснили в ПСБ, первый блок затрагивал тему личного финансового поведения: ведения бюджета, постановки целей, управления рисками, отношения к кредитам. Второй блок позволял оценить осведомленность респондентов относительно принципов работы банковских продуктов и финансовой системы в целом.

В итоге лучший показатель финансовой грамотности продемонстрировали военнослужащие в возрастной группе старше 35 лет, а также те, кто прошел обучение по программе банка: их оценки оказались выше, чем у остальных опрошенных. Они более уверены в своих финансовых знаниях, чаще откладывают деньги, используют финансовые инструменты для накопления и инвестирования, эффективнее контролируют свой бюджет.

Выяснилась одна интересная деталь. Более половины респондентов (55%) интересуются вопросами разумного управления своими финансами: целенаправленно изучают соответствующую информацию в интернете, читают книги и посещают обучающие занятия. В то же время только каждый пятый военнослужащий высоко оценивает уровень своих знаний. Значит, есть потенциал для дальнейшей работы.

- Анкетирование позволило нам оценить не только знания военнослужащих об управлении личными финансами, но и определить направления для дальнейшей работы. Вместе с Министерством обороны мы расширим нашу обучающую программу, дополним курс актуальными для военнослужащих темами, запустим возможность онлайн-обучения и будем проводить оценку финансовой грамотности на регулярной основе, - заявила Екатерина Матвеева, директор центра развития продуктов и сервисов ПСБ.

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