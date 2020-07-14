Неожиданный финал сезона: Битва в Черкизово "Локомотив" - ЦСКА решит судьбу серебряных медалей

Матч в Черкизово на "РЖД Арене" неожиданно для многих оказался крайне важным для финальных результатов сезона. За пару туров до конца чемпионата между ЦСКА и "Локомотивом" всего 4 очка. Хотя казалось, что после поражения 0:4 от "Зенита" армейские футболисты не смогут оправиться и для них последние игры сезона будут очень сложными. Таким же образом думали некоторые, говоря, что "Локомотиву" будет сложно остаться в зоне Лиги Чемпионов после смены главного тренера.

Но расклад перед игрой 16 июля предельно прост - ЦСКА в случае победы сможет дерзнуть в битве за место в призовой тройке. "Локомотив" же успехом в этой игре закроет вопросы о том, возможно ли им остаться без ЛЧ на будущий сезон.

При новом тренере столичный "Локомотив" пока что выглядет скромно - 2 победы и 4 ничейных исхода. Но главное - в летнем пост-коронавирусном отрезке у "железнодорожников" нет поражений. Так что они довольно сильны для ЦСКА как соперник. Не даром букмекеры говорят о равных шансах двух клубов на успех.

ЦСКА же после того самого поединка с "Зенитом" выдал невероятную серию - пять матчей без поражений. В них 3 победы и 2 ничьи. Такой спурт подбросил команду Ганчаренко повыше в турнирной таблице Премьер-Лиги. И как итог - на игру с "Локомотивом" армейцы выходят опасным и грозным соперником.

Закономерным же, пожалуй, исходом этой игры будет результативная ничья в матче "Локомотива" и ЦСКА.

Прогноз на матч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020: результативная ничья.