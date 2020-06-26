Окрошки мало не бывает

Таким душевным словом назвали летний сытный суп, основу которого составляют мясные или колбасные изделия. Также в нее добавляют мелко нарезанные яйца, овощи и зелень. Заправляют суп квасом, айраном или лимонкой, добавляя майонез и горчицу. Получается кисловато-пикантный бульон. Именно за счет него окрошка отлично освежает в жаркий день, мясо делает блюдо сытным. К тому же ее не надо варить, поэтому готовится она очень легко, а в овощах сохраняются все витамины.

Колбаса & мясо

Ценители этого летнего блюда разделились на два лагеря: одни считают, что окрошка должна быть непременно с докторской колбасой самого лучшего качества, например, от «Черкизово». Другие уверены, что основу должно составлять только мясо - отварная говядина или курица. Спешим утешить и примирить обе стороны - мясом окрошку не испортишь в любом его виде. Вкусно будет в любом случае! Просто с колбасой готовили наши бабушки, так как такого мясного разнообразия в магазинах в СССР не было, особенно накануне распада. Сейчас же вместо советской классики с докторской в нее можно класть филе курицы, индейки, кролика, утки, перепелов, говядину и даже постную свинину (карбонат). Единственное - кислая жидкая основа плохо сочетается с бараниной из-за специфического вкуса последней.

ЗОЖ-продукт

Это блюдо можно есть абсолютно всем, даже тем, кто придерживается так называемого здорового питания. Яйца и отварное постное мясо составляют белковую основу. А белки - более полезная энергетическая подпитка, чем углеводы. Особенно это важно для тех, кто дружит со спортом. Кроме того, мясо надолго насыщает. А в яичном желтке содержится жизненно необходимый для нервной системы нейромедиатор - холин. Овощи относят к полезным и низкокалорийным углеводам. А картофель можно вообще исключить. Во вкусе блюдо от этого не потеряет, просто накрошите побольше огурцов и редиса. Но самое главное - заправка! Да-да, калорийность зависит от нее! Замените майонез нежирным йогуртом или 10-процентной сметаной, а квас - минеральной водой с лимонной кислотой - получится диетический холодный суп.

ВАМ КАКУЮ?

• На квасе без майонеза - 60 ккал на 100 г

• На квасе со сметаной - 61 ккал на 100 г

• На квасе с майонезом - 75 ккал на 100 г

• На тане и айране - 50 ккал на 100 г

• На минеральной воде с лимонной кислотой и сметаной - 42 ккал на 100 г.

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