2020-07-15T14:32:56+03:00
Общество

Бойцов Росгвардии освободят от необходимости представляться при задержании

При разгоне несанкционированных митингов и задержании преступников они будут сначала обеспечивать общественную безопасность, а уже потом переходить к общению. Если в этом будет необходимость
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Зачастую, чтобы предупредить преступление или ЧП, у сотрудника правоохранительных органов есть секунды для принятия решенияЗачастую, чтобы предупредить преступление или ЧП, у сотрудника правоохранительных органов есть секунды для принятия решенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, который может освободить сотрудников Росгвардии от обязанности представляться задержанным.

Об этом "Комсомолке" сообщили в силовом ведомстве. Проект документа был подготовлен комитетом парламента, который занимается вопросами безопасности и противодействия коррупции.

Депутаты могут освободить бойцов Росгвардии от необходимости идентифицировать свою личность при "необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения". Такое право получат сотрудники Росгвардии, которые непосредственно задерживают участников несанкционированных митингов, преступников или террористов, которые могут создать угрозу жизни окружающим либо самим военнослужащим.

Отметим, что ранее сотрудники Росгвардии руководствовались в службе Законом "О полиции", который не менялся более 10 лет. Но недавно МВД России разработало ряд поправок в Закон "О полиции", среди которых есть и та, что позволяет полицейскому предоставляться гражданину уже после "прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий".

Все согласно международным нормам: полицейский в первую очередь обеспечивает не вашу персональную безопасность, а всего общества. Правоохранитель прежде всего действует в интересах большинства граждан.

Зачастую, чтобы предупредить преступление или ЧП, у сотрудника правоохранительных органов есть секунды для принятия решения. В этот момент он не должен думать о том, как бы ему представиться. А вот уже после пресечения незаконных действий и задержания это можно сделать. В том случае, если задержанный не является бандитом, экстремистом или террористом.

Вот буквально несколько часов назад военнослужащий Росгвардии спас на улице Махачкалы беременную женщину. На нее с битой в руках напал неизвестный мужчина. Боец успел применить приемы рукопашного боя, обезвредить безумца и сдать полиции. Злодей обязательно узнает имя героя в материалах уголовного дела. И если следователь посчитает нужным, он пригласит сотрудника Росгвардии в качестве свидетеля в суд.

Также не надо забывать, что только в прошлом году при исполнении служебных обязанностей погибло 60 сотрудников полиции, более 3000 получили ранения. А еще были совсем гнусные судебные истории, где рассматривались угрозы членам семей правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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