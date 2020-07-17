Как Трумэн пугал Сталина атомной бомбой

75 лет назад под Берлином открылась Потсдамская конференция победителей во Второй мировой войне - Советского Союза, США и Великобритании. Ради нее Сталин второй раз за все время выехал за границы СССР (в первый раз - в Тегеран в 1943-м).

Историк, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, внук сталинского соратника, главы МИДа СССР Вячеслава Молотова, написал об этом в своем новом проекте «Горячее лето 1945-го». И рассказал «КП», как готовилась эта конференция и о чем на ней говорили Сталин и президент США Трумэн.

ГОРНИЧНЫЕ ИЗ МОСКВЫ

Провести конференцию союзников-победителей в поверженном Берлине - идея смелая. Но нужно было еще найти хоть какое-то целое место в германской столице летом 1945-го. Такую задачу поставили перед маршалом Жуковым, который вспоминал: «Я объяснил, что в Берлине нет условий для конференции, и предложил Потсдам. Он тоже сильно разрушен. Единственное большое здание, которое уцелело, - дворец кронпринца… Москва санкционировала предложение. Дали согласие и англичане с американцами».

Потсдам был в советской зоне оккупации, и все заботы по организации конференции лежали на СССР. 6 июня Берия подписал приказ «Об обеспечении спецмероприятий по объектам «Пальма».

На восстановление дорог и мостов в районе конференции направили саперные части Красной армии. Ко 2 июля были отремонтированы и запущены электростанции в Потсдаме, восстановлены аэродромы.

Трумэну подготовили желто-красный особняк во французском стиле, который американцы назвали Маленьким Белым домом. Британскому премьеру Черчиллю - розовую виллу в тосканском стиле.

Помещения для делегаций были оборудованы всем, включая скрытые микрофоны. Обслуживающий персонал - официанты, истопники, швейцары, горничные, парикмахеры и даже чистильщики обуви - был привезен из Москвы. Их отбирали из сотрудников «Интуриста» оперативники II Управления НКГБ.

«СО ВКУСОМ ПОРАБОТАЛИ НАД БЕРЛИНОМ»

Берия информировал Сталина: «Подготовлено 62 виллы (и один двухэтажный особняк для товарища Сталина: 15 комнат, открытая веранда, мансарда, 400 кв. м). Для охраны доставлено 7 полков войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Охрана в 3 кольца».

Железнодорожная колея от границы СССР до Потсдама была «перешита» по советскому стандарту (шире). Для путешествия Сталина сформировали три литерных состава. Первым шел контрольный состав с 40 оперативниками. Далее - поезд Сталина с охраной из 90 офицеров. Машинисты также были офицерами госбезопасности. Замыкающим шел поезд с 70 сотрудниками охраны.

Железную дорогу охраняли 17 140 бойцов войск НКВД: от Москвы до Бреста по 4 - 6 солдат на километр пути, а в Польше и Германии - до 10 человек. На подозрительных участках курсировали бронепоезда.

...Сталин приехал в Потсдам 16 июля 1945 года - с задержкой на один день. В воспоминаниях Трумэна читаем: «Приезд маршала Сталина из Москвы задержался из-за перенесенного им сердечного приступа - это был хорошо охраняемый секрет». Если это было так, то секрет был настолько хорошо охраняемым, что о нем не знал никто из ближайшего окружения Сталина и не узнали историки. На самом деле задержка Сталина была вызвана переговорами с китайским руководством, которые продолжались до последней минуты, вплоть до отъезда.

Жуков был среди встречавших генсека. «Мне позвонил Сталин и сказал: «Не вздумайте для встречи строить всякие там почетные караулы с оркестрами. Приезжайте на вокзал сами и захватите с собой тех, кого считаете нужным».

Жуков встретил Сталина у вагона. «Он был в хорошем расположении духа и, поздоровавшись, сказал: «Чувствуется, наши войска со вкусом поработали над Берлином. Проездом я видел лишь десяток уцелевших домов». А затем добавил: «Так будет и впредь со всеми любителями авантюр».

Сталина и Молотова привезли в их особняк. «Сталин обошел виллу и спросил, кому она принадлежала. Ему ответили, что это вилла генерала Людендорфа. Сталин не любил излишеств в обстановке. Он попросил убрать ковры и лишнюю мебель», - писал Жуков.

«ХОТЕЛИ НАС ОШАРАШИТЬ»

Конференция в Потсдаме продолжалась необычайно долго - с 17 июля по 2 августа. И об этом марафоне уже много написано. Поэтому о самом ярком эпизоде - как отреагировал Сталин на слова Трумэна о том, что американцы испытали атомную бомбу... Итак!

...Главным «именинником» в тот вечер (16 июля) был президент США Трумэн. Он дождался момента, ради которого откладывал открытие конференции союзников на середину июля.

В 5.30 утра на полигоне Аламогордо в США испытали ядерную бомбу. Приехавший в Потсдам министр обороны США Генри Симпсон получил из Вашингтона телеграмму: «Больного оперировали. Диагноз не вполне ясен, но результаты более чем удовлетворительны и уже превосходят ожидания».

Трумэн в мемуарах напишет: «Мы теперь обладали оружием, которое изменит курс истории и цивилизации...»

Трумэн, ехавший в Потсдам, чтобы добиться вступления СССР в войну с Японией, теперь думал о том, как бы минимизировать советское участие. «Думаю, япошки сдадутся прежде, чем туда придет Россия, - пометил он в дневнике. - Уверен, так оно и будет, когда над их родиной возникнет Манхэттен». (Проект создания бомбы так и назывался - «Манхэттен».)

О том, что испытание будет, Сталин и Молотов знали - им заранее сообщила разведка.

Теперь в самый раз воспоминание Черчилля:

«…Я увидел, как Трумэн подошел к Сталину, и внимательно наблюдал за ними. Я знал, что собирается сказать Трумэн. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина… Я был уверен, что он не представляет значения того, что произошло. В его тяжелых заботах атомной бомбе не было места. Иначе это сразу было бы заметно… Но на его лице сохранилось благодушное выражение. Я подошел к Трумэну.

- Ну, как сошло? - спросил я.

- Он не задал мне ни одного вопроса, - ответил Трумэн».

Итак, Трумэн и Черчилль были уверены, что Сталин не понял всей серьезности того, что у США появилась ядерная бомба.

Но это было не так. Как свидетельствовал Павел Судоплатов, возглавлявший внешнюю разведку, в марте 1945-го был подготовлен доклад о ядерной программе США, в апреле академику Игорю Курчатову передали все характеристики взрывного устройства, а через 12 дней после сборки первой ядерной бомбы в Лос-Аламосе было получено описание ее устройства.

Молотов, с самого начала курировавший советский ядерный проект, тоже вспоминал беседу президента США со Сталиным: «Трумэн решил нас удивить. Он с секретным видом отвел нас со Сталиным в сторону и сообщил, что у них есть такое сверхоружие, которого еще никогда не было. Мне казалось, он хотел нас ошарашить. А Сталин спокойно к этому отнесся. И Трумэн решил, что тот ничего не понял. Не было сказано «атомная бомба», но мы сразу догадались. И понимали, что развязать войну они пока не в состоянии, у них одна или две бомбы всего. Они их потом взорвали над Хиросимой и Нагасаки, а больше не осталось».

Молотов соглашался с изображением этой сцены в фильме «Освобождение», где Сталин после разговора с Трумэном подошел к Молотову:

- Надо сказать Курчатову, чтобы ускорил работу.

По справедливому замечанию историка из США Джона Гэддиса, Сталин и Молотов «узнали о бомбе задолго до американского президента».

КСТАТИ

Вождь не пошел в бункер Гитлера

...Сталину предложили осмотреть центр Берлина, то, что осталось от имперской канцелярии. Он ответил:

- Пусть Молотов и Берия едут.

Ну, они и поехали. Им показали бункер Гитлера, где он покончил с собой. Молотов спросил, где трупы. Им ответили, что захоронили в военном городке вне Берлина. И знают о точном месте только три человека...