Интерактив-ТВ: Паль, Кукушкин играют летчиков в космическом ситкоме, а Ревва стал ослепшим хозяином Дома быта

После попытки сделать русский «Монти Пайтон» в рамках шоу «Реутов ТВ» пути ведущих проекта Владимира Маркони и Сергея Мезенцева разошлись.

Реутов Тв Выпуск № 10 Новосибирск, Кемерово.

Первый работает в «Вечернем Урганте», спелся с Александром Гудковым и выпускает шоу Comment Out в Youtube, второй — пробовал себя в баттл-рэпе, солировал в ютуб-шоу «Сережа и микрофон», делал подкасты и вот теперь дорос до собственных сериалов.

Владимир Маркони VK Fest 2020. Вечерний Ургант. 18.05.2020..

На телеканале повторов ТНТ4 Сергей Мезенцев выпустил сразу два новых интерактивных проекта. Первый — «Улетевшие» — посвящен полету человека на Марс. По его сюжету двух российских космонавтов готовят к полету на непокоренную планету. И для этого помещают в герметичное пространство на год (якобы так же готовили советских космонавтов), чтобы симулировать затяжной полет. Играют покорителей космоса Александр Паль («Горько!») и Никита Кукушкин («Притяжение»). Они живут вместе, записывают свои впечатления и опасаются влечения друг к другу (осторожно, острый юмор!).

Сериал «Улетевшие» (пилотная серия)..

Второй проект называется «ИП Лунегов», в нем играет сам Мезенцев — он воплощает образ предпринимателя Лунегова — «машины по успеху», который пытается выжить в условиях кризиса, ведь дипломы и рефераты, что штампует его компания, теперь никому не нужны. Лунегов увлекается баскетболом, не платит зарплату сотрудникам и придумывает странные ходы, чтобы остаться на плаву. В проекте появляется и Александр Ревва — он играет Виктора Пахомова, ослепшего хозяина Дома быта, в котором снимает офис «ИП Лунегов».

Сериал «ИП Лунегов» (пилотная серия)..

Самое интересное в обоих проектах, это то, что их будущее будут решать зрители: в зависимости от реакции публики на пилотные версии сериалов в Youtube будет принято решение, продолжать их съемки или нет. Прекрасная практика для современного телевидения! По справедливости.