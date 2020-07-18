Последняя тренировка в жизни фигуристки Екатерины Александровской сорвалась из-за приступа эпилесии спортсменки

В январе 2020 года, когда фигуристка Екатерина Александровская готовилась к чемпионату четырех континентов, у спортсменки произошел приступ эпилепсии. Она готовилась выступать на важном для нее турнире с Харли Уиндзором, но после этого врачи настоятельно рекомендовали ей завершить спортивную карьеру.

Тренер фигуристки Андрей Хекало поведал подробности того трагического момента:

- Это были очень серьезные соревнования для Кати и Харли, на которх надо было хорошо выступить. Мы тренировались последний раз 10 января. А потом Катя просто не пришла на тренировку - у нее случился эпилептический приступ. Хорошо, что мама была дома. Она очень испугалась, быстро взвали скорую помощь и Катя две недели пролежала в больнице на обследовании, - говорит Хекало в интервью агентству "Р-Спорт".

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор на финале Гран-При среди юниоров в 2016 году в Марселе.

Как отмечает тренер, даже после этого происшествия он верил, что фигуристка сможет продолжить выступления. И он лично говорил с врачами, доказывая что надо дальше готовиться:

- Несмотря на болячки, многие спортсмены выступают. Я еще попытался убедить кататься дальше, но меня переубедили, что Кате надо заканчивать и заняться другой жизнью. Врач мне сказал, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Приступ может произойти в любой момент, - говорит Хекало.

Через некоторое время, напомним, партнер Александровской объявил о том, что пара завершает совместные выступления. А Екатерина официально уходит из большого спорта. В июле же стало известно о гибели молодой спортсменки.

Видео проката Екатерины Александровской на Гран-При среди юниоров в 2016 году в Таллине.

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