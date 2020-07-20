2020-07-20T15:41:37+03:00
Экономика

Стартовал конкурс «Гарантия качества»

Итоги Всероссийской проверки качества пищевых продуктов подведут в ноябре
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Во время проверки лучшие эксперты страны изучат представленные продукты и напитки в 22 номинациях.Во время проверки лучшие эксперты страны изучат представленные продукты и напитки в 22 номинациях.
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Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН объявил о старте общероссийской проверки качества пищевых продуктов, - конкурсе «Гарантия качества - 2020». Конкурс «Гарантия качества» - независимое исследование продовольствия, которое проводит ФНЦ при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ и Минпромторга РФ.

Во время проверки лучшие эксперты страны изучат представленные продукты и напитки в 22 номинациях. По регламенту к участию в конкурсе допускаются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства, общепит и торговые сети. Причем для микро и малых предприятий предусмотрены особые условия участия, что позволяет даже самым малым субъектам предпринимательства подтвердить высокое качество производимой продукции. Вручение наград пройдет 12 ноября 2020 года, во Всемирный День качества.

Все представленные на конкурс образцы продуктов проходят несколько этапов исследования: оценку качества дегустаторами ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов, тестирование в лабораториях, оценку маркировки. Причем, подтасовка фактов невозможна даже теоретически. Участники конкурсов прежних лет уже убедились в беспристрастности оценки. Каждый образец, попавший на конкурс проходит комплексную оценку, которая начинается с детального изучения правильности маркировки продукта и лишь затем передается для профессиональной дегустационной оценки в 9 комиссий сформированных из специалистов по группе продуктов.

Образцы, претендующие на высокие награды, проходят также исследования в аккредитованных лабораториях, где внимательно изучается их состав. Такой подход позволяет дать всестороннюю оценку и действительно гарантировать его качество. В начале 2021 года будут проведены контрольные закупки образцов, по результатам которых награды могут быть отозваны, если результаты проверки не будут совпадать с результатами конкурса. Данное условие придает дополнительную ценность полученным наградам в глазах потребителей и производителей, гарантируя, что качество после конкурса осталось неизменным.

Подробнее о конкурсе и условиях участия на сайте: http://garant-kachestva.ru/

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