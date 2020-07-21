Настольные игры о донорстве направлены в учреждения Службы крови России

Игры созданы Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов в рамках социального проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ». Отправка игр в регионы России продолжится до конца августа.

Помимо этого, дополнительные настольные игры получат регионы – участники социального проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ» – Республика Крым, Республика Алтай, Краснодарский, Хабаровский, Приморский край и Свердловская область.

Также игры переданы Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» для отправки во все 85 региональных отделений для работы с донорами и организаторами донорского движения.

Настольная игра «Российский донор» в формате «Экивоки» – интересный и эффективный инструмент для вовлечения в региональное донорское движение, качественной пропаганды донорства крови и ее компонентов, рекрутинга новых доноров и удержания действующих, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – Выбранный формат игры, новый для сферы донорства крови, позволяет формировать знания и опыт в сфере донорства крови и ее компонентов, придавать дополнительный смысл, повышать заинтересованность и мотивацию участия в донорском движении потенциальных и действующих доноров крови, добровольцев.

В планах Национального фонда развития здравоохранения провести онлайн-чемпионат по настольной игре «Экивоки. Российский донор» по заявкам регионов в различных часовых поясах России.

Также игру получают лично или через станции переливания крови победители онлайн-викторины из Москвы, Новосибирска, Тюмени, Гаврилов-Яма, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Кирова, Южно-Сахалинска, Саратова, Омска, Екатеринбурга.

А активисты донорства вместе с играми получат открытки, посвященные донорскому движению в годы Великой Отечественной войны, подписанные сотрудниками Национального фонда развития здравоохранения.

Настольные игры о донорстве разрабатываются Национальным фондом развития здравоохранения второй год: так, в 2019 году была представлена первая образовательная игра о донорстве – «Московский донор».

Мероприятия проекта «#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: пространство взаимодействия – модельные решения по развитию регулярного безвозмездного донорства крови в регионах России» проводятся в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.