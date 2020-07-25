2020-07-24T17:25:24+03:00
Общество

Опубликованы результаты четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»

22.07.2020 года состоялось заседание Организационного комитета Конкурса, на котором были подведены итоги четвертьфинала, утверждено количество полуфиналистов Конкурса в соответствии с установленными Дирекцией Конкурса проходными баллами
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В соответствии с Положением Конкурса итоговый балл четвертьфинала формировался исходя из суммы средних баллов регионального этапа и заочной оценки. 3 эксперта региональной оценки выставили баллы в рамках регионального этапа, 3 федеральных эксперта оценили заявку на портале Конкурса.

Итоговый балл формируется из суммы средних баллов шести экспертов и составляет 65 баллов (включительно) для возрастной категории «от 14 до 17 лет», 71 балл (включительно) для возрастной категории «18 лет и старше».

Победа в региональном этапе еще не является гарантией прохождения в полуфинал Конкурса.

В полуфинал прошли 1 557 участников: они набрали необходимое количество проходных баллов и выполнили обязательные электронные задания (прохождение любого обучающего онлайн-курса Добро.Университета) второго этапа.

Сергей Геннадьевич Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации Волонтерских центров.

Сергей Геннадьевич Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации Волонтерских центров.

Итоговые баллы четвертьфинала, а также списки полуфиналистов Конкурса, можно найти в разделе «Результаты четвертьфинала» на сайте Конкурса. Там же можно дополнительно ознакомиться с победителями региональных этапов Конкурса (победителем регионального этапа является участник, который набрал наивысшее количество баллов в своей номинации среди участников своего региона), а также найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы относительно итогов четвертьфинала.

Число полуфиналистов по Федеральным округам России:

• ЦФО – 465 полуфиналистов,

• ПФО – 299 полуфиналистов,

• СЗФО – 183 полуфиналиста,

• ЮФО – 164 полуфиналиста,

• СФО – 155 полуфиналиста,

• УФО – 138 полуфиналистов,

• ДФО – 96 полуфиналиста,

• СКФО – 57 полуфиналистов.

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации Волонтерских центров.

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации Волонтерских центров.

Каждый участник может получить разъяснения об итоговой оценке четвертьфинала, подав запрос в течении 7 рабочих дней после публикации результатов четвертьфинала на официальную почту Конкурса: konkurs2020@dobro.ru. Дирекция Конкурса направляет ответ в течении 21 рабочего дня в соответствии с Положением Конкурса.

Поздравляем всех полуфиналистов и желаем успехов на онлайн-защитах, которые состоятся в рамках Окружных форумов добровольцев (до 10 августа представители Дирекции Конкурса свяжутся с каждым полуфиналистом по почте, указанной в личном кабинете участника, от лица которого подана заявка).

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