В аэропорту столицы Йемена, города Аден, прогремел взрыв. В зале прилетов взорвались три минометных снаряда. Еще один упал на взлетно-посадочную полосу. После этого, как сообщают очевидцы, стали звучать выстрелы. Это происшествие совпало с возвращением из Саудовской Аравии на родину министров, вошедших в состав нового правительства Йемена.Премьер-министр Маин Абдель Малик и другие члены кабмина не пострадали. В момент взрыва они находились еще на борту самолета вдали от здания аэропорта. Министры под усиленной охраной были оперативно доставлены в президентский дворец «Эль-Маашик».В результате трагедии пострадали люди. Сначала появилась информация, что погибли пять человек. Позже число погибших выросло до 30. Никто из министров не пострадал.Как отмечают очевидцы, незадолго до взрывов над аэропортом и прилегающими зонами летали беспилотники.Уже шесть лет Йемен находится в состоянии политического кризиса. В 2014 году повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла», связанные с Ираном, захватили столицу республики Сану. Власти Йемена во главе с президентом Абду Рабби Мансуром Хади были вынуждены скрыться в Саудовской Аравии и открыть там временную штаб-квартиру.В этот же период переходный совет Южного Йемена изъявил желание отделиться от республики. В начале этого года его сторонники захватили Аден, ставший временной столицей республики, и начали боевые действия.Благодаря усилиям Саудовской Аравии, между южными сепаратистами и официальными властями Йемена все-таки было достигнуто соглашение о перемирии. Оно было подписано в прошлом году.Стороны договорились сформировать новый состав кабинета министров, в который войдут пять представителей совета Южного Йемена.Новое правительство было сформировано только в этом году. 26 декабря 24 министра принесли присягу президенту Йемена и сегодня отправились в Аден, назначенный временной столицей страны.