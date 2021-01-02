Мел Гибсон - самый, наверное, известный австралийский актер. При этом этнически он ирландец: ирландками были и его мать, и бабушка по отцовской линии (и даже у дедушки по той же линии - ирландские корни).Отец Мела был фигурой чрезвычайно колоритной. Его звали Хаттон Питер Гибсон, он прожил на свете 101 год (и умер в мае 2020-го), часто участвовал в телевикторинах (и в 1968-м стал абсолютным чемпионом популярнейшей американской «Jeopardy!», по модели которой в России была создана «Своя игра»). Но главным образом он прославился как скандалист и большой любитель теорий заговора. Будучи католиком, он яростно критиковал все перемены и реформы внутри церкви, с особенным буйством обрушиваясь на Второй Ватиканский собор, прошедший в 1962-65 годах. Он договорился до того, что этот собор был «организован масонами на еврейские деньги». У него был пунктик насчет евреев - он всерьез полагал, что те создали тайное мировое правительство. Еще Гибсон-старший отрицал Холокост, утверждая, что евреев никто не убивал - они просто тайно разъехались из Германии и оккупированных фашистами стран. Кроме того, он был убежден, что башни-близнецы 11 сентября 2001 года взорвали с помощью дистанционного управления и без участия «Аль-Каиды». Увы, кое-какие из заскоков папаши передались Мелу - и едва не разрушили его карьеру; впрочем, об этом после.У Хаттона Гибсона было 11 детей, Мел был шестым. Свое имя он получил в честь ирландского святого, жившего в V веке. На свет он появился в США, а в Австралию вместе с родителями, братьями и сестрами перебрался, когда ему было 12 лет - отец отчасти решил переехать по экономическим соображениям, отчасти, чтобы спасти старшего сына от призыва в армию и отправки на войну во Вьетнаме.Мел в юности собирался стать или шеф-поваром, или журналистом. Судьбу за него решила сестра - отправила от его имени заявку на поступление в сиднейский Национальный институт драматического искусства. Гибсон решил на всякий случай пройти творческий конкурс - и понравился преподавателям. Так он стал учиться актерскому мастерству.А вскоре после того, как он закончил учебу, в институт пришел режиссер Джордж Миллер: решил найти среди выпускников «вспыльчивого молодого человека», который смог бы сыграть главную роль в его первом фильме, малобюджетном боевике «Безумный Макс». Легенда гласит, что накануне проб Гибсон подрался и пришел к Миллеру с кровоподтеками на физиономии (что было очень уместно, учитывая специфику фильма) - но и сам актер, и Миллер утверждают, что это неправда. Так или иначе, Гибсон был утвержден. И после выхода фильма в буквальном смысле проснулся знаменитым. Снятый за копейки «Безумный Макс» собрал в мировом прокате больше ста миллионов долларов (и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный фильм в истории по соотношению бюджет/сборы). Гибсон стал нарасхват в австралийском кино, снялся в двух продолжениях «Безумного Макса» (редкий случай - каждое было лучше, чем предыдущий фильм). В 1985-м журнал People объявил его «самым сексуальным мужчиной на Земле». И примерно в то же время Гибсон начал осваиваться в Голливуде.В 1987 году вышло «Смертельное оружие», где он играл не менее безумного, чем Макс, полицейского Мартина Риггса (тот тоже съехал с катушек после того, как потерял жену). Успех был колоссальным: режиссер Ричард Доннер снял три продолжения фильма (и буквально на днях объявил, что собирается снять пятый фильм; Доннеру уже 90 лет, но его это не смущает).А у Гибсона хит следовал за хитом: «Текиловый рассвет», «Эйр Америка», «Птичка на проводе»… В 1990-м его пригласил на главную роль в «Гамлете» очень серьезный режиссер Франко Дзеффирелли. 90-е стали временем расцвета Мела: он стал одной из главных кинозвезд в мире, получал за каждый фильм бешеные гонорары, увлекся режиссурой - и уже второй его фильм, «Храброе сердце», получил кучу «Оскаров». Гибсона тогда, в 1996-м, назвали лучшим режиссером. Следующий его фильм, «Страсти Христовы», «Оскаров» не получил, зато собрал в прокате больше 600 миллионов долларов.А потом у Мела Гибсона начались большие проблемы.Уже в «Страстях Христовых» многие увидели антисемитские намеки. То, что отец Гибсона как раз перед премьерой вылез в интервью со своим отрицанием Холокоста, атмосферу не улучшило. Создатели фильма яростно все это отрицали, но…В июле 2006 года Гибсона арестовали за вождение в пьяном виде. Он начал спорить с задержавшим его полицейским, и неожиданно заявил: «Чертовы евреи! Евреи ответственны за все войны в мире. Ты - еврей?»Гибсон потом посыпал голову пеплом, извинялся, называл свое поведение отвратительным, высказывал желание встретиться с еврейскими религиозными лидерами, чтобы те «указали ему путь к исцелению». Но ничего не помогло: он стал в Голливуде персоной нон грата. Хотя его фильм «Апокалипсис», вышедший вскоре после скандала, пользовался успехом, Гибсон на четыре года вообще ушел из кино.Всеобщее внимание было привлечено и к алкоголизму Гибсона. Вспомнили, как он говорил, что начал пить в 13 лет… В 2008 году Гибсон заявил, что страдает биполярным аффективным расстройством (когда фазы депрессии сменяются фазами возбуждения и эйфории). А потом разразился новый скандал.Гибсон развелся с женой Робин, с которой прожил 26 лет и произвел на свет семерых детей, и у него начался роман с российской пианисткой Оксаной Григорьевой. Она родила ему дочь Люсию. А потом между Гибсоном и Оксаной начались жуткие ссоры. Их аудиозаписи просочились в интернет. Гибсон поливал Григорьеву отборнейшей бранью, обещал ее «убить и закопать в fucking саду под розами». А кроме того, проходился по чернокожим (сообщал подруге жизни, что если ее «изнасилует банда ниггеров», она будет сама виновата) и по мексиканским иммигрантам, презрительно отозвавшись об их с Григорьевой служанке.В общем, все это было чудовищно. Карьера Гибсона окончательно понеслась под откос. Им перестало заниматься крупное актерское агентство WME. Поставленный Джоди Фостер фильм «Бобер», в котором Гибсон и Фостер играли главные роли, долго не могли выпустить в прокат. Сорвались съемки крупнобюджетного фильма про викингов (Гибсон уже почти договорился с Леонардо ДиКаприо, что тот будет играть главную роль, но проект так и не осуществился).Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытался тогда обратить все в шутку. Перед началом встречи с подчиненными он сказал: «У меня есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - что компания BP наконец сумела сдержать утечку нефти в Мексиканском заливе. Плохая - что никто пока не может сдержать Мела Гибсона. Поэтому настоятельно прошу собравшихся выключить мобильные телефоны - он как раз собирался нам позвонить!» Но шутка вышла кислой. Серьезные журналисты сочли, что актер навсегда потерял доверие аудитории, которая его любила сильнее всего: женщин. Шеф-редактор влиятельного издания The Hollywood Reporter Ким Мастерс заявила: «Многие профессионалы киноиндустрии уже сказали мне: «Если ты отпугнул женщин, они к тебе не вернутся».И действительно, с тех пор никто не предлагал (и до сих пор не предлагает) Гибсону ролей в блокбастерах. В 2010-е он периодически появлялся на экране - но уже совсем не в таких фильмах и ролях, как раньше.Правда, в 2016-м он снял в качестве режиссера фильм «Хребет Ножовка» (в российском прокате он назывался «По соображениям совести») - и тот, во-первых, был очень хорошим, во-вторых, очень успешным в прокате, а в-третьих, его номинировали на несколько «Оскаров» (и Гибсон получил номинацию в категории «Лучший режиссер»). Все сочли это прощением и реабилитацией.Сейчас Гибсон готовит к запуску продолжение «Страстей Христовых». В основе его будет, в частности, рассказ о сошествии Христа во ад (согласно церковным догматам, это произошло в промежутке между распятием и воскресением - Христос спустился в преисподнюю и вывел оттуда Адама, Еву и ветхозаветных праведников). Но когда этот фильм выйдет, пока неизвестно: актер Джим Кэвизел, который должен будет вновь сыграть Иисуса, в сентябре 2020-го сказал, что Гибсон прислал ему третий вариант сценария.