Для одного из самых любимых героев мушкетерской киносаги Новый год-2021 прошел в унылых больничных стенах. В конце декабря, находясь в Ялте, Сергей Жигунов заразился коронавирусом, да так и не успел выздороветь до праздников. Впрочем, новогоднюю ночь ему, как могла, скрасила гражданская жена Виктория Ворожбит, которую из-за поразительной схожести называют \\"двойником Заворотнюк\\". Более года они скрывали свой роман, но теперь Жигунов наконец подтвердил новые отношения, ради которых ушел от жены.- На первом этаже реанимация, справа морг. Салат \\"Оливье\\", который сделала больная Вика, подняли на веревочке мне на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец, - написал в Инстаграме актер, впервые упомянув любимую женщину.А сегодня Сергей Жигунов отметил день рождения: 2 января артисту и продюсеру исполнилось 58 лет. В честь этого \\"гардемарин\\" разместил фото на больничной койке, поблагодарив всех неравнодушных за поздравления. Однако, селфи получилось совсем не праздничным: мешки под глазами, морщины, щетина - болезнь определенно оставила свой отпечаток на внешности Жигунова.\\"От прежнего гардемарина остались только глаза\\", \\"Резко сдал\\", \\"Любим вас в любом виде, но давайте скорее выздоравливайте\\", - отметили подписчики.Нашлась среди них и медсестра из Ялтинского ковидного госпиталя.- Я видела, как вы сбежали из больницы. Нельзя так относиться к своему здоровью! - возмутилась женщина, добавив, что побег знаменитого пациента наверняка попал на камеры видеонаблюдения.Видимо, в день рождения Сергей Жигунов не удержался от желания провести праздник с любимой женщиной. К слову, Виктория тоже переболела коронавирусом в тяжелой форме, но успела выписаться аккурат к новому году.- \\"Скорая\\", госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40, - рассказывала Ворожбит о болезни. - Сил нет, внутри как будто фарш вместо органов...Между тем, по злой иронии судьбы, в Крым пара уехала еще в начале ноября, чтобы не рисковать здоровьем в Москве. Как уверяет Ворожбит, они поселились в крошечном городке, ни с кем не общались, \\"обливались\\" антисептиками, постоянно ходили в масках, но все равно умудрились подхватить коварный COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБьется за каждую копейку: бывший муж вогнал в долги избранницу Сергея ЖигуноваВиктория Ворожбит, которую называют \\"двойником Заворотнюк\\", попала в черный список судебных приставов (подробности)