Чаще всего москвичи на протяжении 2020 года покупали жилье в Подмосковье. На втором месте — Краснодарский край. Третье ближе к концу года уверенно заняла Калининградская область.Такие данные привели в Управлении Росреестра по Москве. Статистика учитывает обращения за регистрацией прав по экстерриториальному признаку. Это когда за оформлением недвижимости можно обратиться не в том регионе, где она находится. Что и позволяет отслеживать, например, предпочтения москвичей — когда права на купленное в другом регионе жилье регистрируют, не выезжая из столицы.Подмосковье и Краснодарский край (квартиры и домики у моря!) в топе были и раньше. А вот Калининград и окрестности впервые в тройку лидеров вошли в ноябре, потеснив Тверскую область и Санкт-Петербург (они на четвертом и пятом месте).О неожиданном росте популярности Калининграда, причем не только у москвичей, говорят и риелторы. По данным специалистов МИЭЛЬ, порядка 70% покупателей недвижимости в этом городе сейчас — иногородние. Такого спроса «со стороны» даже в Москве нет (особенно, если не учитывать подмосковных покупателей).- Активный интерес россиян к Калининграду и его недвижимости мы отметили после Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Второй виток пришелся на лето 2020 года. Из-за пандемии туристы, обычно отдыхавшие за границей, отправились на российские курорты, в том числе и Калининградской области, - объясняет Вячеслав Смирнов, гендиректор МИЭЛЬ «В Калининграде».Город и регион многие оценили. И не только местные песчаные пляжи. Но в том числе особенности застройки. В Калининграде много довоенных домов, которые возводились в эпоху Восточной Пруссии. Сейчас активно ведется их реконструкция. Но они и без того пользуются спросом — как говорят риелторы, это фундаментальные и добротные строения. Есть и новые жилые комплексы.Московские квартиры, впрочем, тоже по-прежнему остаются востребованными. В пятерку регионов-лидеров по покупке жилья в столице, по данным московского Росреестра, входят: Московская область, Пензенская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Красноярский край.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоходное место: как выбрать квартиру, которая всегда будет дорожатьКак не промахнуться, делая вложения в недвижимость (подробности)