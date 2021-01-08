Из-за пандемии коронавируса выбор мест для пляжного отдыха на новогодних каникулах сузился до пары-тройки стран. Неудивительно, что многие звезды решили улететь на Мальдивы. Отпуск на островах в Индийском океане проводят телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина, певица Полина Гагарина, актриса Настасья Самбурская, супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева, футболист Дмитрий Тарасов, актер Павел Деревянко. Прошлой зимой на Мальдивах отдыхали и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Но в этом коронавирусном году супруги решили не лететь на острова и выбрали другой маршрут – они проводят новогодние каникулы в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива.Ксения вместе с мужем и сыном Платоном гуляют по зимнему пляжу и любуются необычными круглыми ледышками, дрейфующими у кромки воды. Это явление природы и вдохновило Собчак и Богомолова снять шуточный ролик – пародию на популярных звезд Тик-Тока.- С мужем внимательно изучили «молодежные тренды» и решили запилить «годный контент»! Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова – трепещите, - предупредила телеведущая в Инстаграме.В видео Константин Богомолов спародировал популярных блогеров, снимающих во время путешествий разнообразные зрелищные трюки. Стоя с ледышкой в руке, режиссер обратился к зрителям:- Дорогие друзья…. – в этом месте Богомолов взял эффектную мхатовскую паузу. – О чем это видео? Да ни о чем!С этими словами Константин разбил ледышку об свою голову.Одной из первых на видео отреагировала Ольга Бузова:- Зависть - плохая штука, Ксения Анатольевна, - написала в комментариях поющая телеведущая.Другие подписчики шутку Богомолова оценили, но посоветовали ему поберечь здоровье и не жертвовать им ради «лайков». «Такую голову надо беречь», «Ну если Бузова ударит себя так по голове, то мы услышим в скором будущем от неё новые идеи», «Надеюсь, что в шапке все же есть кастрюлька защитная», «Зачем такую голову портить ударом?», «Надеюсь, он ничего не повредил там, такие мозги еще нужны», - пишут фолловеры в комментариях.Отдых на Финском заливе Собчак в шутку называет «Мальдивами патриотов». Сняв видео с маленьким Платоном на продуваемом всеми ветрами пляже, Ксения написала: «Новое кино: “Мама отвезла на море» или «в ожидании виндсерфинга». Смотреть на всех курортах России».Несмотря на холодную погоду, отдых в Питере, по словам Ксении, получился теплым и душевным.- Это были прекрасные снежные, теплые и душевные деньки! Пусть у всех будет столько же радости и любви, сколько у нас в эти дни в северном, но самом любимом городе, - пожелала телеведущая подписчикам в Инстаграме.