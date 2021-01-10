Во время праздников мы не только доедали оливье и запускали фейерверки, но еще и делали новые программы в эфире Радио «Комсомольская правда». Вот какие из них стали самыми прослушиваемыми в первые дни нового года.1 место. ТНТ закрывает «Дом-2». Программы, об исчезновении с ТВ которых мы грустимПомните, как раньше мы покупали газету с программой передач и обводили в ней те любимые передачи, которые не хотелось пропустить? Вспоминаем вместе с Михаилом Антоновым программы, о закрытии которых мы грустили в своё время гораздо больше, чем о «Доме-2» (слушать)2 место. Артемий Лебедев: Основа русского менталитета - всё время прибеднятьсяХудожественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков обсуждает в эфире Радио «Комсомольская правда» с дизайнером всея Руси Артемием Лебедевым, существует ли русская правда, изменил ли интернет человека, зачем вводить многополые браки и каково жить с 19 двоюродными братьями и сестрами (слушать)3 место. Игорь Матвиенко: Во все кризисы больше всего страдает шоу-бизнес. Многие певцы сейчас идут подрабатывать. Кто грузчиками, кто водителямиЛегендарный продюсер рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде», как российский шоу-бизнес спасается в пандемию, когда будет юбилейный концерт «Иванушек International», запрещено ли артистам жениться по контракту и почему популярны песни уровня Моргенштерна (слушать)4 место. Топ главных событий-2020: Пандемия, вакцина, удаленка, правительство Мишустина, поправки в Конституцию, протесты в Белоруссии и проигрыш ТрампаВеликий и прекрасный ведущий Радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан подводит свои очень субъективные итоги ушедшего года. Если вы любите читать его колонки на сайте kp.ru, то вам сюда (слушать)5 место. Бросай курить, делай детей: с нового года вырастет материнский капитал и цены на сигаретыС 1 января традиционно вступают в силу новые ставки и акцизы, которые меняют стоимость многих товаров и услуг. Разбираемся, как это отразится на нашем кошельке (слушать)6 место. Рынок труда оживает: в 2021 году с работой будет сильно лучше, чем в 2020-мВ эфире Радио «Комсомольская правда» основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров дал прогноз, в каких отраслях можно будет заработать больше всего (слушать)7 место. Политолог Геворг Мирзаян - про протесты в США: Всё только начинается. Американцы увидели, что так можно и как элита этого боитсяБеспрецедентный случай с захватом Капитолия протестующими ставит кучу вопросов. Во-первых, а что, так можно было? Во-вторых, хочется понять, был ли это единичный случай или это только начало цепочки протестов. В-третьих, изменит ли это что-то в политической системе США и как это аукнется России (слушать)8 место. Вы не поверите, но в 2021 году работодатель обязан вам повысить зарплатуОказывается, все компании, в том числе коммерческие, обязаны повысить зарплату в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ. Вместе с экспертом разбираемся, может ли работодатель этого избежать и что делать, если зарплата не растет много лет (слушать)9 место. Почему Россия пытается договориться о поставках вакцины в другие страны, если ещё не все россияне привились?Сергей Мардан и Светлана Андреевская обсуждают, когда вакцины от коронавируса хватит всем желающим и как прививаются другие страны (слушать)10 место. Никита Кричевский: 2020-й год будет по сравнению с 2021-м казаться нам каким-то благостным временемПрофессор, доктор экономических наук Никита Кричевский подводит итоги 2020 года и даёт прогноз, каким будет 2021-й (слушать)