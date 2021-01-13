Антибиотик высшей пробыИспанские ученые из Университета Ровира и Вирхилий (Universitat Rovira i Virgili, компанию которым составили двое наших соотечественников - Елена Иванова и Владимир Баулин, обнаружили, что золото обеззараживает - действует, как сильный антибиотик. Экспериментально продемонстрировали, что драгоценный металл убивает зловредные микроорганизмы даже в тех случаях, когда традиционные антибиотики уже бессильны.Отвратительные синегнойные палочки (Pseudomonas aeruginosa) – грамотрицательные бактерии и даже такая дрянь, как грамположительные золотистые стафилококки (Staphylococcus aureus) гибли в среде, содержащей наночастицы золота. По словам ученых, химически инертный металл действуют на бактерии физически, повреждая клеточные стенки. В результате чего микроорганизмы «деформируются и сдуваются словно воздушные шары, из которых выходит воздух».Вряд ли средневековые алхимики догадывались о бактерицидных, а стало быть, об оздоровительных свойствах золота, но в свои снадобья добавляли его регулярно – скорее всего интуитивно, подозревая, что благородный металл и на организм должен влиять как-то благотворно.Некоторые так называемые эликсиры молодости, приготовленные на основе золота, и в самом деле давали потрясающие результаты. Возможно, случайно. А возможно, и за счет антимикробного эффекта. Диана де Пуатье, мистическая красавица, жившая в 16-м веке, ярчайший тому пример.Молода в 66 летДиана стала любовницей герцога Орлеанского, будущего Генриха II, когда ей было уже 39 лет. Ему тогда - едва исполнилось 20. Рассказывают, будто бы Генриху «уступил» свою фаворитку отец - король Франциск I. «Подарок» выглядел столь свежо и привлекательно, что не просто порадовал, но еще страстно полюбился. Они не расставались почти 20 лет. И наверняка бы продолжали не только деловое, но и интимное общение, если бы Генрих случайно не погиб на турнире от удара копьем в глаз. Его любовнице тогда было уже 60 лет. Но выглядела она не более, чем на 30.Диана умерла в 1566 году в возрасте 66 лет, оставаясь всё такой же молодой и свежей. По крайней мере внешне.«Не встречает такого бесчувственного сердца, чтобы оно оставалось равнодушным», отзывался о красоте фаворитки Брантом - хронист придворной жизни того времени.Поражаясь неувядающей Диане, люди говорили, что она продалась дьяволу - выменяла душу на молодость. Те, кто не сильно верил в мистику, полагали, что сохранить красоту помогал особый режим дня.Вставала Диана в 6 утра, принимала ледяную ванну, затем ездила верхом. Потом легко завтракала и опять ложилась спать. До легкого обеда. Косметикой при этом не пользовалась. Мол, здоровый образ жизни и дал «консервирующий» эффект.Спустя сотни лет ученые, обнаружив останки Дианы, изучили ее кости и волосы. Оказалось: содержание золота в них повышено в 250 раз. Что наверняка было неспроста.По мнению патологоанатома Филиппа Шарлье (Philippe Charlier) из Объединения парижских госпиталей и токсиколога Жоэль Пупон (Joel Poupon), которые сообщили о своем открытии в журнале British Medical Journal, фаворитка явно употребляла напитки, к которым было примешано золото. Но переусердствовала, омолаживаясь им.Шарлье и Пупон ссылаются еще и на воспоминания современников Дианы, которые рассказывали о необычайно светлом – молочно-белом - лице фаворитки, которое совсем побелело за несколько месяцев до её смерти. Что указывало на анемию, вызванную отравлением организма золотом.СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»Погребенная революцией во второй разЗабальзамированное тело Дианы де Пуатье находилось в свинцовом саркофаге усыпальницы, расположенной в храме города Ане. В 1795 году ее разорили французские революционеры, останки фаворитки вынули и закопали у стен храма в общей могиле.Археологи обнаружили части скелета во время раскопок в 2008 году. Череп так и не нашли – только нижнюю челюсть, которая удивительным образом подошла к портрету, написанному неизвестным художником. Что называется, пришлась впору.Останки идентифицировали с большой точностью благодаря сохранившимся волосам Дианы.КСТАТИ, О КРАСОТЕВсему свое времяВ средние века красавицами считались женщины, обладавшие 24 характерными признакам.Белыми должны быть: кожа, зубы, руки.Черными: глаза, брови, ресницы.Красными: губы, щеки, ногти.Длинными: тело, волосы, пальцы.Короткими: зубы, уши, ступни.Узкими: рот, талия, щиколотки.Полными: руки, бедра, икры.Маленькими: нос, грудь, голова.Судя по дошедшим до нас портретам, Диана де Пуатье сочетала в себе чуть ли не все эталонные параметры красоты того времени, которые вроде бы не сильно отличаются от нынешних. Если внимательно присмотреться. Разве что пропорции и цвета некоторых мест женского тела - максимум, одно-двух – могли бы быть немного другими. Но почему-то назвать Диану «королевой красоты» язык не повернется. Современные фаворитки выглядят иначе. Парадокс восприятия? Или издержки эволюции? Кто знает… Но что-то точно изменилось