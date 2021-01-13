Вот уже 25 лет Наталья Борисовна живёт в полной тишине и темноте. С трёхлетнего возраста у маленькой девочки развилась «куриная слепота» — она стала хуже видеть в вечернее время. В шесть перенесла сильнейший грипп и, как следствие, частично потеряла слух. Но проблемы со здоровьем не помешали ей окончить школу и поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова на исторический факультет. Она была единственной слабослышащей и слабовидящей студенткой на всём курсе. Это стало её первой победой над обстоятельствами и началом большого пути.«С детства, со школы я мечтала быть журналистом. Только журналистом и никем другим, — говорит Наталья Кремнева. — Ну, во-первых, потому что перед глазами был пример отца. Удивительнейшего человека, которому я обязана всем на свете и который был для меня всем на свете. Он был военным корреспондентом в годы ВОВ. Редактором армейской газеты. Но, именно папа, который очень меня любил, мне всё дело и поломал, когда я заканчивала школу».После окончания войны Борис Григорьевич Кремнев продолжил карьеру журналиста, работал в газете «Правда», затем в журнале «Октябрь». Иногда он брал маленькую Наташу с собой в редакцию, она росла в атмосфере творчества. Борис Григорьевич посвятил долгие годы редакторской деятельности в творческом объединении «Луч» киноконцерна Мосфильм. Стал автором серии книг из цикла «Жизнь замечательных людей» — «Моцарт», «Бетховен», «Шуберт». Был переводчиком произведений Ремарка. Член Союза кинематографистов, Союза журналистов, заслуженный деятель РСФСР. Отец категорически запретил Наталье поступать на журфак. Он понимал, что из-за проблем со здоровьем, она не пройдёт конкурс и это станет для неё сильнейшим ударом. При этом он сделал всё, чтобы мечта дочки не угасла. Заверил, что ничто на свете не сможет помешать ей быть хорошим автором, писать статьи и делать репортажи. Передал все свои знания, научил главному, по его мнению, в жизни – скромности и мужеству.«По-настоящему всё-таки я на этой идее поставила крест. А вот когда у меня уже, в общем-то, ничего не осталось, ни слуха, ни зрения, то совершенно внезапно я всё-таки вспомнила об этой идее, — рассказывает Наталья. — В 2003 году я решила создать журнал для слепоглухих людей. Это была невероятная, совершенно фантастическая идея. Потому что мы начинали делать буквально с чистого листа»Как бы вы поступили, если бы в возрасте 49 лет полностью утратили слух и зрение? Решились бы издавать журнал? А она решилась! Без опыта, без специальной техники, без денег. Только маленькая группа энтузиастов и большое желание поддержать сотни, а может тысячи (точного количества они не знали) людей, оказавшихся в такой же сложной ситуации.«В то время в России мы все были совершенно разобщены. У нас не было ничего, никаких служб. Никаких настоящих организаций. Никаких мероприятий, — вспоминает Наталья Кремнева. — Мы все сидели по домам. Писали письма друг другу и жаловались на всё на свете. Начиная от плохой погоды и кончая плохими врачами, одиночеством, скукой и непониманием».Первые статьи Наталья с подругами писали от руки, придумывали темы, заголовки и рубрики, собираясь за кухонным столом. Волонтеры помогали переводить рукописный текст в печатный. Издать первый выпуск помогла Ирина Владимировна Саломатина, в то время она возглавляла общественную организацию «Ушер-форум». Она нашла средства, и в типографии были напечатаны пятьдесят экземпляров. Так появился первый номер журнала «Ваш собеседник». Он перевернул жизнь слепоглухих людей в России.«Ваш собеседник – слепоглухие люди. Они интересные собеседники, надо только к ним прислушаться, — говорит Наталья Кремнева. — Они общаются немного по-другому. На другом языке. Но, они такие же люди, как все люди. И вот мы выпустили. Очень-очень скромненькое было издание, никаких фотографий. Было всего 32 странички крупного шрифта. Но, это был наш журнал, и мы его разослали нашим друзьям, тех кого мы знали. И был такой восторг!» Нас поддержали: «Замечательный журнал!», «Огромное вам спасибо!», «Вы молодцы, вы делаете большое дело!». А в журнале, вот в этом первом номере, который мы выпустили, была куча опечаток, куча орфографических ошибок, куча грамматических ошибок, не там поставленных запятых. Но никто из наших читателей, ни один человек не обратил на это никакого внимания».Благодаря журналу слепоглухие люди получили возможность заявить о себе, откровенно рассказать о своей жизни, поддержать друг друга. Экземпляры номеров, напечатанные по Брайлю, а значит доступные слепым людям, были бесценны, их зачитывали до дыр, передавали из рук в руки, пересылали по почте из города в город. Так, о существовании журнала узнали в Украине, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. С первого же номера на страницах печатались заметки о жизни слепоглухих из других стран. Это были переводы статей английского журнала «Rainbow» (Радуга), выпускаемого британской организацией слепоглухих, или репортажи Натальи Борисовны из её международных поездок. Благодаря им читатели могли перенестись далеко за пределы своей квартиры. Теперь они могли увидеть целый мир.«Это был журнал на полном позитиве. Не было слёз, не было жалоб. Был какой-то такой настрой оптимизма, надежды на то, что мы можем жить так, как за границей», — говорит Наталья Кремнева.О таком главном редакторе, как Наталья Борисовна, можно только мечтать. Она ценит каждого автора, для неё не существует плохих и хороших текстов. Она готова пожертвовать своим собственным материалом, чтобы дать возможность каждому слепоглухому человеку сказать своё слово. И быть услышанным!«Приходят материалы, мы их называем, в кавычках, «глуховские тексты». Люди пишут, прямо скажем, совершенно неграмотно, — отмечает Наталья Кремнева. — Ни одно издание, даже издание глухих, с такими текстами никогда не возятся. И просто отправляют в корзину. А я с ними вожусь, потому что я хочу, чтобы человек увидел свою фамилию под материалом».В свои 67 лет Наталья Борисовна всё успевает: вести исследовательскую работу, выступать экспертом на международных съездах по проблемам слепоглухих, записывать интервью, посещать мероприятия, искать спонсоров, постоянно развивать и совершенствовать свой журнал. Поддерживает слепоглухих людей, живущих на всем постсоветском пространстве, дарит им надежду на лучшее, внимание и любовь. Скромно и мужественно продолжая главное дело всей своей жизни.«Как жить и не опустить руки? Вообще мой девиз в жизни, что мне, кстати, всегда очень помогало: не терять чувство юмора, пытаться найти во всём, ну, хоть что-то хорошее. Не всё так плохо, как нам кажется», — считает Наталья Кремнева.Этот материал вошел в число победителей конкурса «Чудеса случаются», который провел портал «Открытые НКО». Четыре самые яркие истории от некоммерческих организаций будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды».