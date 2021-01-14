Европейская гей-вольница с ее однополыми браками и прочими транс-шуточками вот уж лет двадцать перестала быть горячей темой в новостях. Надоело. Все, кто хотели, давно разобрались и сделали свой выбор. Но тут, наконец, существо проблемы дошло до Эстонии.- Чем мы х-у-у-же? - удивленно рассудили тамошние государственные мужи. И порешили вынести на всеобщий референдум сакраментальный вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом между мужчиной и женщиной?»Вообще-то в конституции страны брак доселе трактовался именно так - «по старинке». Но в правящей коалиции консервативных и центристских партий порешили, что негоже отставать от мирового мейнстрима и затеяли по сему поводу народный плебисцит.А народ вдруг взял да и подвел: 58% граждан заявили, что голосовать на эту тему категорически отказываются, еще около 20% дали понять, что им подобные опросы до лампочки. Больше того - крамола завелась в самом правительстве. Не кто-нибудь, а министр внутренних дел (вот ужас-то!) Март Хельме публично громыхнул: пусть все недовольные геи гребут в Швецию, там их пригреют.Министра быстро «ушли» в отставку. Но скандал полыхнул новым пламенем.Депутаты оппозиционной Партии реформ опрокинули в Балтику серое эстонское небо. На дебатах в парламенте они предложили дополнить референдум вопросом: «Должна ли Эстония присоединиться к России?» Премьер-министр Юри Ратас, очевидно напрочь лишенный чувства юмора, официально приравнял эту инициативу к покушению на национальный суверенитет. Оппозиционеры, которые поначалу давились от смеха, объясняя, что выступили с этим шуточным демаршем, чтобы показать всю абсурдность референдума о браке, прикусили языки. В Эстонии за такие шуточки можно и в тюрьму загреметь. Это русское меньшинство там разрешается безнаказанно гнобить и унижать, лишать паспортов, возможности изучать родной язык. А секс-меньшинства попробуй тронь!Впрочем, коллизия по поводу однополых браков разрешилась в среду совершенно неожиданно и вне привязки к существу вопроса. Правительство страны и сам премьер Ратас были заподозрены в коррупции. После нескольких попыток невнятных оправданий весь кабинет ушел в отставку. А с ней, похоже, умерла и идея нелепого референдума.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Финляндии разрешили однополые бракиЗакон вступил в силу с 1 марта 2017 года (подробности).