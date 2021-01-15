По решению министра обороны Сергея Шойгу Оперативным штабом военного ведомства по борьбе с Covid-19 организована работа по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих.- Для реализации спланированного комплекса мероприятий в видах Вооруженных Сил РФ, родах войск и в военных округах (Северном Флоте) готовится расчет дополнительной потребности вакцины \\"Спутник-V\\" для членов семей военнослужащих с учетом принципа добровольности. В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется, - заявили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что спланированные министром меры по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих позволят в короткие сроки \\"существенно нарастить усилия по защите здоровья и укреплению эпидемиологической безопасности в Вооруженных Силах РФ в рамках борьбы с Covid-19\\".Также, по решению главы военного ведомства, Оперативным штабом Минобороны по борьбе с коронавирусной инфекцией организована вакцинация профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений для исключения риска занесения инфекции с началом учебного процесса после завершения зимних каникул.Напомним, ранее вакцинирование \\"Спутником -V\\" было проведено пилотам боевых самолетов и вертолетов, которые несут боевое дежурство по защите воздушного пространства России. При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. А в прошлом году инъекцию получили военные и гражданские медики, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.По состоянию на 15 января 2021 года в Вооруженных Силах Российской Федерации вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тысяч военнослужащих.ЕЩЕ ПО ТЕМЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)