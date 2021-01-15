Знаменитый английский нападающий Уэйн Руни, которого болельщики любовно называют \\"Шреком\\" за схожесть во внешности и улыбке, принял решение больше не быть футболистом. Теперь 35-летний нападающий официально - главный тренер клуба \\"Дерби Каунти\\", о чем сообщила пресс-служба команды вечером в пятницу, 15 января 2021 года.- Это большая честь пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку. Я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что я и мой тренерский штаб приложат все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал команды, который я мог наблюдать в последние 12 месяцев, - заявил Руни в интервью клубной пресс-службе, вступая в новую должность.Руни официально с января 2019 года был тренером и одновременно был футболистом клуба \\"Дерби Каунти\\". Он провел за эту команду 35 матчей, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи. А с ноября 2020 года Руни был и.о. главного тренера после того, как был уволен прошлый наставник Филипп Коку.Руни дебютировал во взрослом футболе в 16 лет в 2002 году. Летом 2004 года перешел в \\"Манчестер Юнайтед\\". В этом клубе он стал легендой: лучший бомбардир в истории \\"МЮ\\", выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы, пять раз победил в АПЛ, трижды взял Кубок Англии и однажды - победил на клубном чемпионате мира. Летом 2017 года Руни ушел из \\"МЮ\\" в \\"Эвертон\\", а потом поиграл еще в США за \\"Ди Си Юнайтед\\", после чего продолжил карьеру в \\"Дерби Каунти\\".В сборной Англии Руни сыграл 120 матчей, забил 53 гола. Выходил с командой в четвертьфинал ЧЕ-2004, 2012 и ЧМ-2006 по футболу. Завершил карьеру в национальной команде в 2017 году.