Есть ли мест лирике среди циников в больнице? Сколько денег из зарплаты доктора можно потратить на творчество, чтобы не погибнуть с голоду? «КП» попыталась выяснить ответы на эти важные, особенно в период пандемии, вопросы, обратившись к сибирскому бэтмену от медицины — Юлию Лемову: днем молодой врач из Тюмени принимает людей в больнице, а по ночам пишет музыку и клипы, которые выходят в Youtube.- Юлий, а Юлий — это псевдоним? Имя по паспорту? Не сочтите за невежество, но есть ли в семье по поводу выбора имени для вас какая-то легенда? Может, отсылки к римским полководцам.- Юлий это строго по паспорту. У родителей был друг с таким именем, и им очень понравилось: решили что Юлий подходит отлично для сельской местности.- Как давно вы начали увлекаться музыкой?- Музыкой занимаюсь порядка 10 лет, серьезно — около трех лет. Научился петь в духовном училище, начинал с духовных песнопений. Хоровая музыка — потрясающая. Люблю именно мужские хоры христианской традиции.- Служба на посту врача развивалась параллельно?- Да, буквально на протяжении шести лет в универе и потом на работе — полдня работы, полдня музыки. В таких видимых противоречиях существую уже достаточно долго, совмещаю несовместимое.- А почему решили стать доктором?- Только из альтруистических побуждений. Откровенно говоря, считаю, что каждый человек должен иметь общественно-полезные способности и вторую профессию для «мирного» времени. Мир такой — и пандемия это доказала.- Вы работаете в городской клинике?- Да, в городской поликлинике на должности участкового терапевта.- Как проходила сложно было в период пика пандемии?- Самый жесткий период был в мае-июне-июле, это был ужас. Тогда все было неизвестно, врачей не хватало. Длинные рабочие дни, невыносимая жара, вдобавок самоизоляция. Во вторую волну кадров было уже куда больше, наше звено было полностью укомплектовано.- Коллеги по больнице знают вашу музыку?- Вообще никто не знает. Не знаю, понравилось бы им или нет, но я не люблю смешивать работу и музыку. Это две разных вещи — и про мои любовные страдания им знать незачем.- Почему вы взяли творческий псевдоним Слеза? Не слишком ли претенциозно? Или это стеб и отсыл к известному треку Крида.- Нет, я вообще задумывал делать все это по-ганстерски: бородатый душегуб с хрупкой душой поет песни.- Еще один глупый вопрос, но к какому жанру отнесли бы свое творчество? Или, скажем, как бы вам хотелось, чтобы оно звучало? В интернете есть формулировки «Руки вверх под автотюн» и «электропоп и клауд с приветом группе Гости из будущего».- Не люблю хэштеги для описания творчества, но от «электропопа с приветом группе «Гости из будущего» мне безумно приятно.- Как и когда пишете музыку?- Только в свободное время, на рабочей смене мозг работает по-другому, никакой лирики. Включаю режим разбитого сердца уже наедине с собой- «В моем ДНК — чистый ДМТ*». Выходит, медицинское образование помогает писать тексты?- В хип-хопе это работало, ведь там упор на текстовую составляющую. В поп-музыке это вообще ни к чему, из медицины тут пригодилась только социальная составляющая: помогает понимать, что люди чувствуют и что нас объединяет.- Говорят, вы отправляете заработанное на творчество. В том числе и президентские доплаты.- Да, вкладываю много в музыку.- О каких суммах идет речь? Везде разные цифры — от 20 до 70 тыс. руб.- Выплата за ковид — 68 тысяч рублей — ушла на клип, который выйдет в январе. Совсем скоро.- Как родители относятся к вашему творчеству? Не было разговоров из серии «бросай уже эту свою ерунду, занимайся карьерой врача»?- От родителей это часто слышу, но меня не задевает. Делаю, что считаю нужным, у них свое видение, а у меня свое.- А из пациентов кто-нибудь кидал респект?- Хорошо что нет. Иначе я бы испытал максимальный КРИНЖ (от англ. cringe — «коробит», «передергивает»). Две стороны жизни нужно смешивать очень-очень аккуратно, респекты от пациентов — лишнее.- Есть ли у вас цель, мечта или идеал, связанный с творчеством (или необязательно с ним), которой хотелось бы достигнуть в обозримом будущем? Свадьба, собачка, миллион просмотров.- И сто тысяч просмотров на клипе было бы круто. Ведь это большая работа большой команды — и хочется, чтобы наш труд нашел максимальный отклик.*ДМТ — Диметилтриптамин, он же «молекула духа», «эльфийская приправа» и др; мощный психоделик, вызывающий яркие, но краткосрочные галлюцинации. В небольших дозах синтезируется мозгом человека. Оборот диметилтриптамина запрещен в России.