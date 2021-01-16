- ... Сергей Вадимович, ровно год назад, 16 января 2020-го, в России появился новый премьер и новое правительство.- Ну, надо же, как время летит!- А если - об итогах. Что получилось у Михаила Мишустина и его Кабинета?- Ну, во-первых, Михаилу Владимировичу достался, пожалуй, один из самых тяжелых периодов премьерства.Когда его назначали, никто не думал, что коронавирус - в качестве пандемии - придет и в нашу страну. Поэтому, главное, что удалось, на мой взгляд, - это, все-таки, не допустить паники в стране.Хотя, повторяю, период выдался сложный, люди - в изоляции, очень серьезный был нанесен удар и по среднему бизнесу, да и в целом по экономике страны.Считаю, что меры, принятые президентом Владимиром Путиным, которые затем, в оперативном режиме, были исполнены премьером и правительством... А здесь и поддержка промышленности, экономики в целом, строительства особенно (что для меня очень близко), - в том числе, переселение людей из аварийного жилья... Словом, все эти задачи в течение всего года решаются довольно успешно.Я вообще считаю, что Россия, из всех стран Европы (США не беру, там отдельная история) сумела период коронавируса пройти достаточно стойко, я бы так сказал, и успешно.Второе. Думаю, что Мишустин сформировал профессиональную команду, которая знает, что нужно делать, она достаточно молодая, и это очень важно.В-третьих, полагаю, премьеру удалось очень эффективно наладить взаимодействие и с регионами. Я часто езжу по стране, и где бы ни был, слышу от разных людей, причём - не только от руководителей, что реакция на просьбы и предложения, на те вопросы, которые возникают в регионах, - она очень оперативная.То есть, правительство не обюрократилось, что называется. Это тоже очень важно.Ну, и понятно, куда мы идем дальше - с точки зрения, стратегии развития. Это социальные программы, это вопросы, связанные, в том числе, и с поддержкой обороноспособности страны. В общем, считаю, что год прошел достаточно эффективно.- А что, на ваш взгляд, не совсем получилось, скажем так?- Да трудно сказать... Что значит - «не совсем получилось»? Честно говоря, каких-то особых изъянов я даже сейчас и не увижу.Ну, понимаешь, еще рано делать серьезный анализ. Ведь всего прошёл год. На мой взгляд, те задачи, которые были поставлены перед правительством президентом, были реализованы. Я бы даже, честно говоря, каких-то особых недостатков не стал бы искать сейчас.- А вам удавалось за этот год пообщаться с членами правительства Мишустина, с самим премьером?- С членами правительства – безусловно, с Михаилом Владимировичем тоже. (Кстати, вот только вчера общались). Я вернулся из Владивостока, информировал его о ситуации, связанной с аварийным жильем.- А если конкретно?- Вы знаете, что 5 января (на заседании Госсовета. - А.Г.) президент поставил грандиозную задачу - переселить в этом году 130 тысяч человек. Мы планировали чуть больше 100, а тут - 130! Ну, для этого нужно принимать серьезные меры, в том числе - финансовой поддержки, организационной. Вот с Михаилом Владимировичем мы вчера эти темы и обсуждали.- Вы лично встречались с ним?- Нет, по телефону говорили. Зачем тратить время?- Долго продолжалась беседа?- Ну, я не засекал, думаю, минут 15-20.Самое главное, что премьер-министр - это его стиль - очень быстро реагирует. Я ведь знаю, что это такое в «нашей Византии». Иногда мелкому чиновнику, который когда-то к тебе подходил с пиететом, позвонишь – не дождешься ответа.- А как Михаил Мишустин оценил работу Фонда ЖКХ, гендиректора Цицина, председателя Наблюдательного совета Степашина?- Ну, Цицин и Степашин здесь ни при чем. Премьер прекрасно понимает, что мы решаем все свои задачи. Это, действительно, так.Сейчас очень важно те темпы, которые набраны, достигнуты, - не упуститьИ ещё... Понятно, что эта проблема - переселение граждан из «аварийки» - не только сегодняшнего дня и завтрашнего, ее придется решать в течение нескольких лет. Тем более, что нам предстоит переселять теперь людей уже не только по программе, которую сверстали после января 2017-го (тогда были взяты на учёт и зафиксированы все граждане, нуждавшиеся в переселении) - но и заглядывать уже дальше.- Вы только об этом говорили? Может быть, еще какие-то вопросы обсуждали?- Нет. А зачем?- Ну, например - насчет футбола.- Если нужно, зададут вопросы, отвечу. Я ведь знаю, кто такой председатель правительства, что такое - его работа. Это же огромная нагрузка. И просто так занимать время болтовней... Считаю это некорректным.- Ваши пожелания премьеру.- Ну, во-первых, - здоровья. Он все-таки одним из первых на себе испытал коронавирус. Виду не подал.А, во-вторых, очень хотелось бы, чтобы о нашем правительстве говорили хорошо. И не только потому, что оно хорошо работает, а потому что после его работы людям становится лучше.- То есть, вы вчера поговорили с премьером и еще раз убедились, что и он, и правительство не обюрократились, как вы сказали, и это самое главное?- Да, совершенно верно. И Михаил Владимирович не изменился в этой части, я считаю, надо отдать ему должное.- А вообще, как вы съездили, это хорошая была поездка - во Владивосток?- Да, хорошая. Побывали на самой южной точке нашей страны – поселок Хасан (помните Хасан и Халхин-Гол?)- Из истории - разумеется.- Там переселили людей в новый дом. В посёлке живет 600 человек, из них 136 переехали из аварийного жилья. Это - самая большая, в процентном отношении, цифра в нашей стране.Ну, и надо было видеть лица людей. Ведь давно уже ничего не строилось, хотя место историческое.Мы там поднялись на гору, а внизу китайцы живут – так благоустроенно, так красиво! И вот думаешь: Господи, а мы-то чем хуже?- То есть, вы с Цициным ездили на новоселье?- Ну, да, это наш дом. Потом слетали в Фокино. Это известнейший наш город военно-морской славы. Там стоял, как говорится, вопрос о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, о строительстве новой универсальной котельной. Теперь не будет аварий, мы надеемся.- Спасибо огромное. Извините, что в выходной (ещё не было девяти утра) так рано звоню.- Нормально, Саша. Я как раз утром спортом занимаюсь.- Вы на велосипеде или нет?- Нет, зимой не катаюсь... Я так - на тренажерах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГод Мишустина: 10 главных дел на посту премьераПрошло ровно 12 месяцев с момента назначения нового главы кабмина (подробности)МНЕНИЕГеоргий БОВТГод правительств Михаила Мишустина: без «мемов» и «понтов»Наш колумнист Георгий Бовт считает, что премьер и его команда сработали на пять с минусом (подробности)