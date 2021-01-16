Посмотрел «Дорогие товарищи» - качественный антисоветский фильм Кончаловского.Впечатления.Кровавый советский режим развлекается массовыми расстрелами невиновных граждан. Его, понятно, хлебом не корми - дай только поубивать вволю. Чекисты-маньяки, звери-военные, расстреливающие прохожих на улицах по вечерам, дегенераты-руководители, садисты-генералы. Представители всех ветвей власти при этом люто ненавидят друг друга. Лишь одна партработница проходит на фоне всего этого нравственную трансформацию.Милиция почему-то ходит в белых гимнастерках образца 1947 года. Может, потому что фильм чёрно-белый, чтоб выделялись.«Историческое» открытие фильма - по людям с крыш стреляли снайперы КГБ. Словами главной героини «***** из гебни, а на армию повесили». Откуда инфа - не указано. Да это и ни к чему, ведь, в принципе, всё логично - такую возможность поуничтожать советских людей наследники Берии упустить не могли.Запомнился монолог положительного чекиста за рулём чёрной блестящей «Волги»: «В армии тоже нормальные люди есть. Они нас не любят просто. И правильно делают». Далее чекист угрожает участковому, приставив к голове табельное оружие.Про нападения пьяных маргиналов на солдат с целью завладения оружием, призывы «убивать ментов», попытки захвата госбанка и горотдела милиции и прочие мелочи в фильме не рассказано.Но Кончаловский, конечно, мастер. А Юлия Высоцкая в главной роли - молодец.Автор - ведущий стрима Изолента Live - Петр Лидов.ДРУГИЕ МНЕНИЯВзгляд из окошка глазами советской ВИПши: что не так с фильмом Кончаловского \\"Дорогие товарищи\\"Наш корреспондент Сергей Селедкин подавился на премьере фильма о трагедии в Новочеркасске, номинированного на Оскар (подробности)Юлия Высоцкая против ХрущеваВ прокат выходит оптимистическая трагедия Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» (подробности)