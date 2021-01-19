Итальянский партнер Фонда Росконгресс Ассоциация «Познаём Евразию» выразила готовность содействовать регистрации российской аденовирусной векторной вакцины «Спутник V», разработанной Национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в Италии при поддержке посольства Итальянской Республики в России.Президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико рассказал в интервью итальянскому телеканалу «Теленуово», что он и члены его семьи сделали прививку российской вакциной в ноябре и не испытали существенных побочных реакций. По словам профессора, в интересах Европы как можно скорее получить российскую вакцину для массового применения на территории европейских государств.«Российская вакцина „Спутник V“ была зарегистрирована в России в августе 2020 года, до регистрации она была протестирована примерно на 700 тыс. человек. Тестирование прошло хорошо, вакцина показала высокую эффективность и отсутствие патологически опасных побочных реакций. С 5 декабря в России началась кампания по массовому вакцинированию. Итальянские ученые также подтвердили надежность вакцины „Спутник V“», – сказал Антонио Фаллико.В настоящий момент обсуждается количество необходимых доз и источники финансирования с Министерством здравоохранения Италии. Также Ассоциация планирует вести активную работу по продвижению российской вакцины «Спутник V» на рынках других европейских стран.Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет. Эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет выше 90%. Этот подход уже взяли на вооружение мировые фармпроизводители, в частности, компания «АстраЗенека» начнет клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» для повышения эффективности собственной вакцины за счет применения комбинированного подхода.