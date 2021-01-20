«Роснефть» внедряет систему по выявлению утечек метана

Дочерние предприятия нефтяной компании «Роснефть» активно внедряют технологии, позволяющие выявлять утечки метана. Новейшие приборы и системы, позволяющие наладить этот процесс, успешно опробованы компаниями «Самотлорнефтегаз», «РН-Краснодарнефтегаз» и «Сибнефтегаз».

"Роснефть" разработала план по углеродному менеджменту, рассчитанный до 2035 года. Основной целью компания обозначила снижение интенсивности выбросов метана на объектах предприятия до 0,25%. С 2019 года «Роснефть» развивает комплексную программу по сокращению выбросов парникового газа. Расширение этой программы, а также внедрение инноваций - беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов - способствуют эффективному сокращению воздействия на окружающую среду.

Так, на Самотлоре нефтяная компания впервые применила современные технологии по обнаружению метановых выбросов. Более 100 объектов нефтегазодобычи и трубопроводов, а также оборудование подготовки и перекачки нефти и газа были обследованы с помощью инфракрасных камер (ИК-камеры), лазерного сканера, ультразвукового детектора и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с лазерным газоанализатором. Испытания подтвердили, что при комбинированном применении устройств можно добиться большей эффективности: лазерные дистанционные сканеры и газоанализаторы способны определять наличие метана в воздухе, ультразвуковой детектор — находить утечки под давлением, ИК-камера - выявлять места, через которые метан просачивается бесшумно. Таким образом, технологии позволяют обнаружить и локализовать утечки метана, невидимые для глаз и сигнализаторов загазованности.

В «Сибнефтегазе» проведены испытания новейших портативных лазерных и тепловизионных приборов для выявления утечек метана, которые имеют более высокую чувствительность в сравнении со стандартными газоанализаторами. Исследования двух объектов - установки комплексной подготовки газа и кустовой площадки №2 Пырейного месторождения, показали высокую эффективность опробованных устройств.

В «РН-Краснодарнефтегаз» организованы работы по поиску имитированных утечек метана и опасных химических веществ на линейной части трубопроводов и производственных площадках. Объекты были исследованы с помощью комплексной беспилотной воздушной системы. Ее использование позволяет обнаружить пары и газы, в том числе метан, пропан, бутан, сера, азот и другие в концентрации от 0,01 до 1000 мг/м³. Места утечек фиксируются в режиме реального времени с указанием концентрации вещества и координат облака газов. Общая протяженность обследованных объектов составила 25 км, 16 из которых расположены в горной местности.

Опытно-промышленные испытания показали, что применение комплекса инновационных устройств позволяет оперативно выявлять объекты, требующие сервисного обслуживания, а также предупреждать возможные утечки метана в ходе текущего и капитального ремонта оборудования. Опробованные приборы и технологии будут использованы для развития системы своевременного выявления и устранения утечек метана. Это позволит решить поставленные задачи по сокращению выбросов парникового газа и улучшить условия промышленной безопасности объектов компании.