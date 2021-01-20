2020 год не вошел в ТОП-5 самых кошмарных времен в истории

Похороны жертвы коронавируса в Мексике, 2020 г. Фото: REUTERS

Журнал TIME назвал 2020 год самым худшим в современной истории. Понятно, что есть еще долгожители, которые застали вторую мировую войну, поясняет издание, но в целом нынешнее общество не переживало такого глобального катаклизма. На обложке журнала красовались цифры 2020, перечеркнутые жирным красным крестом. Таким образом подчеркивался исключительно негативный характер происходящего. Этот крест появлялся на обложке авторитетного издания всего 5 раз, например, таким образом отмечали смерть Гитлера в 1945 году и ликвидацию Усамы Бен-Ладена в 2011.

Безусловно, 2020 год был не самым лучшим. Коронавирус парализовал человечество, закрыл границы, нанес колоссальный экономический ущерб, убил более 2 миллионов человек… Но был ли этот год самым худшим в истории человечества? По мнению британского историка Филипа Паркера 2020 год не вошел бы даже в Топ-5 самых кошмарных периодов в истории (понятное дело, что мировые войны мы в расчет не берем).

536 год. Извержение супер-вулкана в Исландии.

Что произошло: Летописные источники упоминают, что Европа, Ближний Восток и часть Азии на 18 месяцев погрузились в полумрак. Византийский хронист Прокопий Кесарийский описывал, что солнце потеряло свою силу и светило, как Луна. Наступило самое резкое похолодание за последние 2300 лет, которое привело к неурожаям и массовому голоду. Анализируя химический состав образцов из 72-метрового ледового керна, извлеченного в Швейцарских Альпах, ученые обнаружили в слоях 536 года большое количество частиц вулканического стекла. Это свидетельствовало о катастрофическом извержении неизвестного вулкана в Исландии. Миллионы тонн пепла, попавшие в атмосферу, закрыли поверхность Земли от солнечных лучей.

Последствия: В упадок пришли торговля, сельское хозяйство ремесленное производство. Ученые определили это по снижению концентрации частиц свинца в атмосфере (это видно по образцам все тех же ледовых кернов). Дело в том, что интенсивность торговли можно оценить по обороту серебряных монет. А серебро добывалось из руды, содержавшей примеси свинца. Соответственно, чем меньше в атмосфере свинцовых частиц, тем меньше выплавляется серебра и меньше чеканится звонкой монеты. Извержение вулкана ускорило распад Восточной Римской империи. Катаклизм, к которому через несколько лет присоединилась Юстинианова чума, сократил численность населения Европы на 35-55 процентов. А экономический рост возобновился только через 100 лет.

1348 год. Пик черной смерти в Европе

Что произошло: Считается, что место рождения пандемии чумы это пустыня Гоби на границе Монголии и Китая. Источником заражения стали грызуны. Первые описания болезни в местных источниках относятся к 1320 годам, но понадобилось несколько десятилетий, чтобы с помощью монгольской конницы и купеческих караванов инфекция достигла Европы. В 1346 году чума отметилась в Сарай Берке - столице Золотой Орды. Летописцы пишут, что мор был настолько силен, что мертвых некому было похоронить. Спустя два года пандемия обрушилась на европейские страны и выкосила от 30 до 60 процентов населения Старого Света.

Похороны жертв «чёрной смерти» в Турне. Миниатюра Пьера дю Тилта из хроники Жиля Ле Мюизи (1353 г)

Последствия: По некоторым оценкам жертвами чумы стали около 200 миллионов человек. Чума затронула территорию Руси, например, ее жертвой стал великий московский князь Симеон Гордый, но значительно больший ущерб был нанесен Золотой Орде. Население Орды значительно сократилась, начался период смуты, которым через некоторое время воспользовались русские князья. Нехватка рабочих рук в странах Западной Европы позволила крестьянам и ремесленникам ставить свои условия представителям привилегированных классов. Началась трансформация феодальных отношений, рост значимости третьего сословия, что создавало почву для грядущих буржуазных революций.

1520 год. Эпидемия оспы в Америке.

Что произошло: За год до этого на побережье нынешней Мексики высадился отряд конкистадоров под командованием Эрнана Кортеса. Он отправился в завоевательный поход самовольно, ослушавшись губернатора Кубы. Тот в свою очередь отправил за Кортесом другой отряд, чтобы его остановить. В этом отряде был человек больной оспой, по одной из версий это был африканский невольник по имени Франсиско Эгия. Болезнь невероятно быстрым образом распространилась среди индейцев, у которых не было совершенно никакого иммунитета к этому заболеванию.

Последствия: К середине октября 1520 года умерло половина жителей, населявших империю ацтеков. Это одно из объяснений того, почему небольшому отряду испанцев удалось подчинить себе огромную империю. По мере колонизации Америки оспа распространялась и в другие регионы. По некоторым данным около 90 процентов аборигенов Америки умерло из-за отсутствия иммунитета к болезням, которые привезли в Новый свет европейцы.

1918 год. Пандемия испанки.

Что произошло: До сих пор не до конца понятно, что спровоцировало самую массовую и смертоносную пандемию гриппа за всю историю человечества. “Испанское” название вовсе не означает, что родиной гриппа была Испания. Просто в этой стране она была впервые описана. Считается, что распространению инфекции способствовала Первая мировая война: десятки миллионов мобилизованных солдат, беженцев и пленных, жили скученно в антисанитарных условиях и в ходе военных действий массово перемещались на большие расстояния. Болезнь поражала в первую очередь молодых здоровых людей в возрасте 20-40 лет. Летальность составляла от 3 до 20 процентов.

Временный госпиталь для больных "испанкой", 1918 год, Канзас, США.

Последствия: В ходе пандемии, которая накрыла планету тремя волнами, заболело более полумиллиарда человек, примерно 50 миллионов людей умерло. Количество жертв гриппа превысило число погибших в ходе Первой мировой войны.

Год, когда астероид убил динозавров

Что произошло: Примерно 65 миллионов лет назад с Землей столкнулся астероид диаметром 10 километров. В результате произошел взрыв, мощность которого в 2 миллиона раз превышала энергию самой мощной современной термоядерной бомбы. Удар пришелся в район полуострова Юкатан, где образовался кратер диаметром 180 километров. Мощный взрыв вызвал волны цунами высотой 50-10 метров и лесные пожары по всей планете.

Последствия: В результате последствий ядерной зимы, которая длилась несколько лет, 75 процентов живых организмов планеты погибло. Началось массовое вымирание, которое стерло с лица земли множество видов животных, включая динозавров. Но нет худа без добра, этот сценарий открыл путь к триумфу для млекопитающих, к которым относимся и мы с вами.