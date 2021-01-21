С собой — не более 10 кило: тем, кто много путешествуют, урежут нормы бесплатного ввоза товаров

Сейчас для всех стран, которые входят в ЕАЭС, включая Россию, действуют единые нормы провоза багажа. Фото: Петлица Антон

Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза товаров для личных целей в тех случаях, когда человек въезжает на территорию Евразийского экономического союза не первый раз за месяц.

Сейчас для всех стран, которые входят в ЕАЭС, включая Россию, действуют единые нормы: с собой или в багаже без уплаты таможенных платежей можно привезти товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг (исключение — прилетающие самолетом, там другие правила). Ограничений, связанных с числом поездок в месяц, нет. Предложения такие. Для первого въезда оставить те же нормы. А если это второй, третий и т. п. случай за месяц, ввести дополнительные ограничения: за все, что сверх суммы, эквивалентной 50 евро, и веса в 10 кг, надо заплатить пошлину.

Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии с такими изменениями, подготовленный нашим Минфином, вывешен для ознакомления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как объясняется в справке к документу, «анализ перемещения физическими лицами товаров на российском участке таможенной границы Евразийского экономического союза свидетельствует об использовании действующих норм, установленных в отношении товаров для личного пользования, для ввоза товаров, которые в действительности предназначены для торговой деятельности». Выяснить истинное предназначение товаров практически невозможно, поскольку «коммерсанты» пошли грамотные. Вес и стоимость багажа не превышают беспошлинных норм, а товары, которые в нем провозятся, - разноплановые и разных размеров. А сомнения в том, что все это именно для себя и членов семьи вызывает, например, тот факт, что некоторые жители приграничных районов ездят туда-сюда с полными чемоданами иногда даже по нескольку раз в сутки.

По проекту, новшества вводятся с 1 июля 2021 года.

Чем это грозит мирным гражданам, которые челночной торговлей не занимаются, но вдруг куда-то выехали за рубеж на своем автомобиле, скажем, два раза в течение месяца? При повторной поездке дорогостоящие и не имеющие вид «попользованных» вещи (например, новый айфон, стоимость которого явно выше 50 евро) лучше при выезде за границу задекларировать. Тогда лишних недоразумений не возникнет.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:все, о чем мы тут говорим, касается путешествующих наземным транспортом (поезд, автобус, личное авто) или пересекающих границу пешком (в приграничных районах такое тоже бывает). Для тех, кто прибывает авиатранспортом, решением Совета Евразийской экономической комиссии предусмотрены другие нормы — беспошлинно можно ввезти с собой вещей на сумму до 10 тысяч евро, но не более 50 кг (исключение — табак, алкоголь, ряд продуктов, там есть дополнительные ограничения). И это пока пересматривать не предполагается.