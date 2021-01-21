2 млрд рублей направит федеральное правительство на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах

На 2 млрд рублей планируется построить 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), в том числе в малых населенных пунктах. О выделении дополнительных средств из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры сообщил премьер-министр федерального правительства Михаил Мишустин.

«Будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и обязательно приспособлены для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью», - отметил Михаил Мишустин.

Напомним, что во время совместной с правительством разработки бюджета на 2021-2023 годы депутаты партии добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах.

Председатель правительства РФ сообщил, что национальные цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70%.

Координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина, говорит, что дополнительные деньги из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры выделены по инициативе «Единой России». Руководство партии настояла на том, чтобы физкультурные оздоровительные комплексы открытого типа строились, в том числе, в малочисленных сельских населенных пунктах.

«Наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок», - сообщила депутат Госдумы. Ранее в партии отмечали, что строительство объектов в своих округах также проконтролируют депутаты Госдумы.

1 февраля на площадке партии пройдет совещание с министром спорта Олегом Матыциным, где пройдет обсуждение дальнейшего взаимодействия по развитию массового спорта.