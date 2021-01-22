"С расовой гармонией не получилось": Кто толкает США на порог революции

Вполне вероятно, что через четыре года Камала Харрис будет бороться за Белый дом Фото: REUTERS

В основе политического кризиса в Соединенных Штатах — расовый вопрос. Контроль над страной утекает из рук белых американцев, как песок между пальцами. На президентских выборах 2020 года доля белых избирателей составила 67 процентов. В 2016 году она равнялась 70. В 1980 году, когда президентом США стал Рональд Рейган, их было 88 процентов.

Сегодня только очень наивные люди верят в возможность достижения в Америке расовой гармонии. За Дональда Трампа проголосовало всего 12 процентов чернокожих избирателей. Он однозначно воспринимается как лидер белого сопротивления, его неоднократно обвиняли в расизме.

В 1963 году Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь “У меня есть мечта”. “Есть у меня мечта: однажды на багровых холмах Джорджии потомки бывших рабов смогут разделить трапезу братства с потомками бывших рабовладельцев, - сказал Кинг. - Есть у меня мечта: однажды четверо моих детишек проснутся в стране, где о людях судят не по цвету кожи, а по моральным качествам.”

С братством ничего не получилось. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть самые популярные американские сериалы, которые рассказывают о группе друзей: “Сайнфелд”, “Друзья”, “Теория Большого взрыва” и “Как я познакомился с вашей мамой”. Сделали их либералы, контролирующие шоу-бизнес США, однако среди главных персонажей нет ни одного чернокожего. Почему? Может, потому, что это не очень реалистично?

Важным моментом с точки зрения межрасовых отношений стал судебный процесс над чернокожим игроком в американский футбол и актером О. Джей Симпсоном, проходивший в 1994-95 гг. в Лос-Анджелесе. Симпсон обвинялся в убийстве своей бывшей жены и ее знакомого. Обе жертвы были белыми.

О. Джей являлся воплощением мечты Мартина Лютера Кинга о времени, когда людей будут судить “не по цвету кожи”. Он не воспринимал себя как афроамериканца, верил, что ему удалось преодолеть расовые барьеры. Симпсон жил в дорогом белом районе, его друзья в основном были богатые белые, он встречался с белыми женщинами. Однако его адвокаты решили разыграть черную карту: мол, расисты из полицейского управления Лос-Анджелеса шьют дело честному негру.

Большинство присяжных заседателей были чернокожими. Им устроили экскурсию по дому О. Джей Симпсона, накануне которой адвокаты оформили помещение в подобающем для афроамериканца стиле: убрали фотографии его белых друзей, украсили интерьер образцами африканского искусства. Суд присяжных оправдал Симпсона. После оглашения приговора один из них отсалютовал О. Джею поднятым вверх кулаком. Оказалось, что ранее этот заседатель был членом радикальной организации “Черные пантеры”.

В июле 2013 года в США зародилось движение “Черные жизни имеют значение”. Оно получило международную известность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция задержала его в связи с информацией о том, что Флойд расплатился в магазине фальшивой 20-долларовой купюрой. Ранее он отсидел четыре года за ограбление дома. В ходе ареста в мае 2020 года белый полицейский Дерек Шовин надавил коленом на шею Флойда, прижал его к асфальту и продержал в таком положении почти девять минут.

Движение “Черные жизни имеют значение” организовали три афроамериканки — Пэтрис Каллорс, Алиша Гарза и Опал Томети. По словам Каллорс, она и Гарза получили марксистское образование. Ее политические взгляды сформировались под влиянием Маркса, Ленина, Мао Цзэдуна и Анджелы Дэвис. Есть мнение, что это движение — лишь прикрытие для радикалов, которые хотят устроить в США революцию. В России мы все это проходили. Хорошо известно, какую роль сыграли национальные меньшинства в октябрьском перевороте 1917 года и гражданской войне.

Среди американских либералов сейчас популярна так называемая теория критической расы. Согласно этой теории, белый человек веками создавал систему, которая подавляет черного, душит его, как душил Дерек Шовин Джорджа Флойда. Политический строй, законодательство, культура, традиции — все это направлено на сохранение господства белых над черными.

Такое определение расизма отправляет Мартина Лютера Кинга на свалку истории. Он превратился в “полезного идиота” белого человека. Чтобы избавиться от расизма, надо разрушить систему. Когда комиссары движения “Черные жизни имеют значение” валят памятники, жгут и грабят магазины, дерутся с полицией, они осуществляют эту идеологию на практике. Потому что закон и порядок — это тоже расизм.

Во время предвыборной кампании в интервью чернокожему журналисту Джо Байден сказал: “Если для вас проблема решить, за кого вы — за меня или за Трампа, вы не черный”. Темнокожая Камала Харрис, избранная вице-президентом США, совершенно открыто поддерживает движение “Черные жизни имеют значение”. Она призывала переводить деньги на счет организации, которая помогает арестованным в ходе протестов выйти на свободу.

78-летний Джо Байден воспринимается многими как декорация. В силу своего возраста он президент одного срока. Вполне вероятно, что через четыре года Камала Харрис будет бороться за Белый дом. А если с Байденом что-то случится до выборов, Харрис автоматически станет президентом. Сторонники Дональда Трампа убеждены, что к власти на самом деле пришли левые радикалы, которые хотят все взять и поделить.