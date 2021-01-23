Последние годы Ларри Кинг боролся с раком легких Фото: REUTERS

Ларри Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса. В течение трех лет он боролся с раком легких, не таясь, рассказывал о своей болезни в соцсетях. Он никогда не унывал и не падал духом из-за проблем с собственным здоровьем. Но его подкосила смерть детей. Они умерли полгода назад с разницей в месяц. 28 июля от сердечного приступа скончался его приемный сын 65-летний Энди Кинг. 20 августа умерла 52-летняя Чайа Кинг, у которой, как и у ее отца, обнаружили рак легких.

«Ни один родитель не должен хоронить ребенка», — написал тогда у себя в инстаграме Кинг.

В начале января этого года телеканал ABC сообщил, что телеведущий попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. Три недели шла борьба за его жизнь. И сегодня утром сердце Кинга остановилось.

Лоуренс Харви Зейгер – это настоящее имя Ларри Кинга, он родился 19 ноября 1933 года в Бруклине в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Он был средним сыном у своих родителей Дженни и Эдди Зейгер.

Его карьера в СМИ началась с работы на радио. Оттуда по предложению американского медиамагната Теда Тернера он перешёл на канал СNN.

Кинг был известен как мастер интервью. За свою карьеру он провёл их более пятидесяти тысяч. Он умел разговаривать на любые темы с политиками, спортсменами, артистами и разными знаменитостями. Шоу Ларри Кинга занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. В числе его собеседников были почти все президенты США, начиная с Никсона, и мировые политики: Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Михаил Горбачёв, Владимир Путин.

Кстати, за десять лет до этого Дональд Трамп тоже участвовал в ток-шоу «Ларри Кинг в прямом эфире», где в ходе диалога попросил у Ларри Кинга позволения отсесть подальше, так как у Кинга якобы плохо пахло изо рта (это был своеобразный ответ на вопрос Ларри Кинга Трампу: «Вы можете поставить людей в неудобное положение и заставить их испытывать дискомфорт, если захотите — как Вы это делаете!?».

В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном закрытии своего авторского телешоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварцененнер.

Ларри Кингc женой Шон Саутвик и сыновьями Ченсом Армстронгом (слева) и Кэнноном Эдвардом в 2002 году Фото: REUTERS

Ларри Кинг был восемь раз женат. Его последней женой в 1997 году стала Шоун Саутвик. У него осталось трое детей — сыновья Ларри-младший, Кэннон и Ченс.

Считается, что известный российский тележурналист Влад Листьев скопировал образ Ларри Кинга для своей программы «Час пик», прежде всего - галстук и подтяжки.

В 2011 году в эфире CNN Ларри Кинг заявил, что планирует заморозить своё тело после смерти с помощью крионики. Посмотрим теперь, исполнит ли его волю семья.