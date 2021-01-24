Воры вернули итальянке с инвалидностью угнанный автомобиль

В итальянском городе Бари воры угнали автомобиль Fiat Doblo, владелицей которого являлась пожилая женщина, страдающая рассеянным склерозом. Фото: Shutterstock

В итальянском городе Бари воры угнали автомобиль Fiat Doblo, владелицей которого являлась пожилая женщина, страдающая рассеянным склерозом. Машина, оснащенная инвалидным креслом и специальным пандусом, была единственным средством передвижения итальянки.

Дочь женщины развернула кампанию в социальных сетях, призвав воров вернуть машину: «Положите руку на сердце и верните машину нам!».

Призыв был услышан, и похитители вернули Fiat. На сиденье была записка: «У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей болезни».

На этом история не закончилась: счастливая владелица новообретенного авто поблагодарила всех за поддержку и начала сбор средств, которые намерена потратить на покупку машины для одной из местных благотворительных организаций, помогающей инвалидам.