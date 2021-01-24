Израильский раввин заявил, что вакцина от COVID-19 превращает людей в гомосексуалистов

Израильский раввин Даниэль Асор запугивает верующих: по мнению ультраортодоксального священника, прививка от коронавируса – часть глобального заговора теневого правительства Фото: REUTERS

Израильский раввин Даниэль Асор запугивает верующих: по мнению ультраортодоксального священника, прививка от коронавируса – часть глобального заговора теневого правительства, а сама вакцина способна превратить людей с традиционной ориентацией в гомосексуалистов.

– Любая вакцина, сделанная с использованием эмбрионального субстрата, и у нас есть доказательства этого, вызывает противоположные тенденции. Вакцины берут из эмбрионального субстрата, и здесь они сделали то же самое, так что это может вызвать противоположные тенденции, по-видимому, относящиеся к гомосексуализму, – заявил раввин.

Неожиданное заявление поприветствовали в «Хавруте» (израильской организации геев), сказав, что готовы к встрече новых членов.

Утверждение Асора противоречит не только здравому смыслу, но и призывам других религиозных деятелей, считающих вакцинацию выходом из ситуации с пандемией.

На сегодняшний день Израиль демонстрирует самые высокие темпы вакцинации в мире: первую дозу препарата против коронавируса получили более 2 миллионов граждан страны, а вторую – свыше 225 тысяч.