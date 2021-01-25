Потеряла любовь и славу, на нервной почве отнялись ноги: как сейчас живет звезда фильма "Дочки-матери" Светлана Смехнова

Талантливая девушка с необычной внешностью сначала снималась в эпизодах и небольших ролях

Советская актриса Светлана Смехнова полюбилась зрителям по фильмам "Дочки матери" и "Таежная повесть". На пике славы перед ней встал непростой выбор - карьера или любовь. Артистка выбрала второе и горько пожалела.

Светлана Смехнова попала в поле зрение режиссеров, когда поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Талантливая девушка с необычной внешностью сначала снималась в эпизодах и небольших ролях.

Примерно в тоже время, когда снимались "Дочки-матери", где Смехнова играла вместе с Ларисой Удовиченко, Андрей Кончаловский приступил к съемкам "Романса о влюбленных". Увидев на Мосфильме Светлану, он был просто поражен, до какой степени она подходит на роль главной героини его фильма. Кончаловский просил Герасимова отпустить Светлану на съемки, но Макарова была непреклонна: "Те, кто хочет шляться по студиям и валяться в постелях у режиссеров, пусть сейчас же встанут, выйдут отсюда и забудут мастерскую Герасимова". Тамара Федоровна искренне любила свою ученицу и боялась, что на съемках обязательно возникнет роман между ней и Кончаловским.

В 24 года Светлана вышла замуж за югославского режиссера Драгана Благоевича, сына военного атташе Югославии. Они учились вместе. После свадьбы актриса переехала к мужу на родину. Поначалу ей продолжали поступать предложения о работе в кино. В 1979 году она сыграла главную роль в картине "Таежная повесть".

Сразу после съемок артистка вернулась в Югославию и на долгие годы погрузилась в театральную жизнь. Со временем предложений от режиссеров становилось все меньше. Лишь спустя 11 лет после переезда Смехнова снялась в картине "Семь дней Надежды". Работа над этим фильмом совпала с семейным кризисом актрисы, потому она и приехала в Москву на несколько месяцев.

Артистка долгие годы делала вид, что ничего не знает об изменах мужа. В окружении звезды многие удивлялись, почему она терпела его патологическую неверность. Однако Смехнова нашла в себе силы уйти, когда к изменам добавился алкоголь и рукоприкладство. Драган под действием спиртного становятся агрессивными и неуправляемыми.

"Благоевич всегда любил красивых женщин, и терпение мое оказалось не безгранично. В 1979 году уехала в Югославию, а в 1994 году вернулась. Наши дети, как Драган и хотел, с ним остались. Старшему Михаилу 46 лет, музыкант, творческий человек, компьютерами занимается. Он сейчас в Черногории живет. Дочке Насте - 35 лет. Она балерина, хореографическое училище окончила, сейчас преподает", - делится звезда.

После возвращения в Москву Смехнова снялась в нескольких сериалах, таких как "Леди Босс", "Стилет", "Знахарь" и "Капитанские дети". Но более 15 лет назад навсегда распрощалась с мечтой о кино.

Сейчас знаменитость очень редко появляется на публике. Живет одна в трехкомнатной квартире в старом доме на Арбате. Осенью 2020 года отметила 70-летие. "В день своей круглой даты была дома одна. Выпила сухого вина, и все. Грустила? Нет. И не страдала, что рядом нет гостей, друзей, близких. Да и Новый год не отмечала. В последнее время, к сожалению, не очень хорошо себя чувствую. Фамилия у меня Смехнова, а плачу все время. На нервной почве отнялись ноги. Слава богу, сейчас стало чуть лучше. Хотя бы по квартире могу ходить и сама себя обслуживаю. Моя дочка Настя нанимала врачей. Они велели по маленькому шажку делать и преодолевать себя, иначе, дескать, буду лежать до конца дней. Вот и стараюсь", - цитирует артистку "Экспресс газета".

Артистка откровенно говорит, что жалеет о своем браке. Но изменить уже ничего нельзя. "У меня много шансов было. Что-то не использовала... Буду честна, я жалела, что выбрала Драгана. Но это понимаешь лишь спустя годы. А тогда жутко в него влюбилась. У нас шикарная свадьба в ресторане «Прага» летом 1974-го была. Там я щеголяла в невероятно красивом платье, которое муж из Италии привез. Я уже сына ждала, но это особо не заметно было", - делилась она.