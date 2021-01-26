Александр Шлеменко

Легенда смешанных боевых искусств Александр Шлеменко и «Газпром нефть» объявили об открытии профессиональной команды «Шторм». Создание команды стало финальным этапом строительства спортивной пирамиды на базе школы «Шторм». При поддержке компании будет организован тренировочный процесс, проведение сборов и участие спортсменов команды «Шторм» в турнирах. Команда уже получила логотип и визуальный стиль, основанные на традиционном для школы образе медведя. Официальным партнером профессионального коллектива выступил бренд моторных масел «Газпром нефти» – G-Energy.

«Благодаря «Газпром нефти» и ее программе социальных инвестиций «Родные города» мы основали школу и успешно развиваем детский спорт в Омской области и других российских регионах, - сообщил основатель и руководитель школы «Шторм» Александр Шлеменко. - Сегодня в школе и ее филиалах занимаются 2 тысячи детей, многие из которых хотят связать свое будущее со спортом. И чтобы воплотить их мечту в жизнь мы создаем профессиональную команду. Вера в потенциал нашего проекта и поддержка со стороны нашего многолетнего партнера дают большой стимул двигаться вперед к новым победам».

Создание одноименной профессиональной команды стало логичным продолжением развития школы единоборств «Шторм», основанной Александром Шлеменко в 2015 году при поддержке «Газпром нефти». Развивая программу социальных инвестиций «Родные города», компания обеспечила школу необходимым спортивным оборудованием и организовала стипендиальную программу для тренеров, благодаря чему свыше 400 детей в возрасте от 6 до 17 лет получили возможность заниматься единоборствами бесплатно. За 6 лет школа «Шторм» открыла филиалы в Ачинске, Красноярске, Кургане и Новосибирске.

Александр Шлеменко и «Газпром нефть» создали профессиональную команду «Шторм»

«Энтузиазм и опыт Александра Шлеменко и его тренерского штаба позволили нам вместе реализовать яркий и успешный социальный спортивный проект школы единоборств, - резюмировал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - За шесть лет работы школа «Шторм» вырастила десятки спортсменов, выступающих на российских и международных турнирах. Чтобы дать возможность воспитанникам нашей школы продолжать спортивную карьеру уже на профессиональном уровне мы вместе с Александром Шлеменко приняли решение о создании профессиональной команды. Уверен, что и здесь Александра и его соратников ждет успех, который будет вдохновлять молодежь заниматься спортом».