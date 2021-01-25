На студенческих фотографиях Машков, Маковецкий, Миронов почти неузнаваемы

Евгений Миронов со своим однокашником по Школе-студии МХАТ и соседом по комнате театрального общежития – Владимиром Машковым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

25 января – Татьянин день и день студенчества, который отмечают под самый конец сессии. В этот день бывало выпито все, кроме Москвы-реки, - как писал Чехов о своем времени.

Каждому, кто был когда-то студентом, наверняка, есть что вспомнить о лихих годах своей юности. Но вот чудеса: артисты в этот день решили поздравить Татьян в лице, например, Татьяны Дорониной или написать пост к 83-летию Владимира Высоцкого (25 января – его день рождения), которого в глаза не видели. Вместо того, чтобы рассказать несколько веселых баек о своей безбашенной студенческой молодости. Или хотя выложить фотографии той поры. Интересно же посмотреть на знаменитостей, когда они еще были обычными людьми.

Фотографию из серии: «как молоды мы были, как искренне любили и верили в себя» выложил Евгений Миронов. На этом фото он со своим однокашником по Школе-студии МХАТ и соседом по комнате театрального общежития – Владимиром Машковым.

Анна Чиповская разместила фото со встречи с однокурсниками по Школе-студии МХАТ - любимыми подружками-актрисами Ольгой Сухаревой и Асей Калининой.

Марина Зудина опубликовала в Инстаграме свою фотографию времен учебы в ГИТИСе, и рядом - себя сегодняшнюю. Разница более, чем в 30 лет. Зудина посвятила пост «проблемной» теме: возраста, мол, иногда возникает ощущение, что для многих женщин возраст является каким- то комплексом, что если тебе больше 35 лет, то ты уже не совсем полноценная...

На страничке актера Олега Меньшикова есть его фотография студенческих времён (из личного архива И. Невелева)

Поклонники Меньшикова сделали удивительное открытие: в молодости Олег Евгеньевич одевался как взрослый, а сейчас в свои 60 лет одевается как тинейджер.

Кстати, Меньшиков однажды поздравил студентов: «С праздником, прекрасные Татьяны и дорогие студенты. Проведите эти годы с пользой, чтобы потом вам не захотелось сказать: «А помнишь, какое у нас было будущее».

Фото - личный архив Олега Меньшикова с фотовыставки в театре Ермоловой в 2015 году: https://www.instagram.com/p/BtDRB3rFW5X/

У Сергея Маковецкого тоже нашлась фотография студенческий поры, когда он ходил на занятия в Щукинское училище. Редкий поклонник узнает на этом портрете любимого актера. Кто-то даже решит, что это не Маковецкий, а Стас Садальский. https://www.instagram.com/p/B_DHYbQn3Z5/