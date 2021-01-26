Мать отказалась встречаться с вернувшейся в Россию Марией Максаковой

Мария Максакова надеялась увидеть мать, но актриса Людмила Максакова отказалась от встречи с ней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Звезда советского кино Людмила Максакова не захотела встречаться с вернувшейся из Киева в Москву дочкой. Оперная певица Мария Максакова призналась, что надеялась увидеться с 80-летней мамой, с которой она не общалась уже несколько лет. Однако мать отказалась от встречи с ней.

Мария Максакова впервые за несколько лет прилетела из Украины в Москву. Певица переехала из России в Киев в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа Максакова осталась в Киеве, где одна растила сына Ивана. Со старшими детьми от первого брака, оставшимися в Москве — сыном Ильей и дочкой Людмилой, она общалась только по телефону. А с матерью не разговаривала вовсе.

На днях Максакова-младшая вернулась в Россию. Из Киева она улетела сначала в Стамбул, а оттуда – в Москву. Как рассказала певица «Собеседнику», в Москву ее привело судебное разбирательство с бывшим бизнес-партнером ее покойного мужа Денисом Панаитовым. Судебный процесс ведется по поводу раздела квартиры в Москве.

По словам Максаковой, раньше она считала, что поездка в Россию будет для нее небезопасной, хотя ей очень хотелось увидеться со старшими детьми и с мамой. Но, прилетев в Москву, оперная дива узнала, что Людмила Максакова не хочет ее видеть.

- Безусловно, хотела увидеть маму. Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера, - рассказала Мария.

80-летняя Людмила Максакова уже несколько лет не общается с дочкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот дочь оказалась ей рада. Певица общалась с девочкой по телефону, и теперь надеется, что им удастся встретиться.

- А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы с ней, наконец, пообщаемся побольше, - рассказала Мария.

Напомним, старшего сына Илью и дочь Людмилу артистка родила в незарегистрированном браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. После расставания пары дети остались жить с отцом. Дочка унаследовала музыкальные способности мамы: Людмила учится в музыкальной школе, играет на арфе. В 2016 году, когда ей было 8 лет, девочка приняла участие в проекте «Лучше всех!» на «Первом канале».

После отъезда из Москвы Мария Максакова в Киеве преподавала академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины и выступала с концертами. Мария имеет немецкое гражданство (ее отец был немецким бизнесменом, певица родилась в Мюнхене), однако она не раз говорила, что переезжать в Европу на ПМЖ не собирается.