Собственное вторсырье «Пятёрочка» пустила на изготовление пакетов

Новый экопроект является продолжением масштабной программы обучения и стимулирования ответственного потребления, которую запустила «Пятёрочка». На распределительных центрах торговой сети «Пятёрочка» остается много упаковочной плёнки, а это - полиэтиленовые отходы. Работники РЦ собирают всё и отправляют на переработку. Специальные машины превращают пленку в гранулы, которые и добавляют при производстве в новые пакеты. Они, естественно, полностью сохраняют основные потребительские свойства по прочности, а также могут использоваться повторно и пригодны для вторичной переработки.

«Использование собственного вторичного сырья для производства пакетов – важный шаг в направлении развития экономики замкнутого цикла, – считает Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». - Мы стремимся снижать нагрузку на окружающую среду и внедряем различные проекты, чтобы как можно больше материалов становилось сырьём для вторичной переработки и как можно меньше — мусором, отправляемым на полигоны. Мы активно продвигаем альтернативу пластиковым пакетам – многоразовые сумки-шоперы и нейлоновые мешки для взвешивания овощей и фруктов, которые обретают все большую популярность среди наших гостей. Так, в прошлом году в наших магазинах было продано свыше 4,26 миллионов таких сумок и более 260 тысяч многоразовых мешков».

Особо отметим, что в процессе переработки все материалы проходят тщательную мойку и обработку при высоких температурах. Такие процессы гарантируют высокое качество и полную безопасность полученного продукта.

Гости «Пятёрочки» обратили внимание на дизайн новых пакетов - он напоминает о важности раздельного сбора отходов. На них можно увидеть разные типы вторсырья – пластик, картон, стекло и металл, а также рекомендацию сдавать эти материалы в ближайшие пункты приема таких отходов.

Пока что пакеты, на 35% состоящие из вторсырья, есть только в магазинах торговой сети в Москве. В будущем они появятся и в других регионах присутствия сети. Планируется, что новые пакеты постепенно заменят существующие фирменные пакеты.

На сайте eco.5ka.ru можно найти более подробную информацию о переработке тары и упаковки, инструкции, как подготовить разные типы сырья к сдаче, а также интерактивную карту пунктов приема пластика, макулатуры, стекла, батареек и других пригодных к переработке материалов.

КСТАТИ

Проект по изготовлению пакетов из собственного переработанного вторсырья реализуется совместно с группой компаний «ЭкоТехнологии» — крупнейшим в России предприятием по рециклингу пластиковой упаковки, и компанией «Тверь Пак» — производителем упаковочных материалов.