Рибери, американские деньги и Высоцкий: чем знаменита «Фиорентина», за которую теперь играет Кокорин

Болельщики "фиалок" на трибуне стадиона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Кокорин – официально игрок «Фиорентины». Параметры трансфера нападающего из «Спартака»: московский клуб получил за Александра 4,5 млн евро, а контракт 29-летнего форварда с итальянцами подписан на 3,5 года. Так что в ближайшие годы для российских болельщиков клуб Серии А «Фиорентина» станет намного ближе, как это уже случилось с «Аталантой», где выступает Алексей Миранчук и «Монако», где играет Александр Головин. Но что известно о «Фиорентине»? Что за команда рискнула купить русского форварда?

Александр Кокорин в цветах "Фиорентины".

«Фиорентина» короткой строкой

Главный враг – «Ювенутс». Фанаты «Фиорентины» и «Юве» устраивают самые мощные побоища, и почти каждый матч между ними заканчивается столкновениями между ультрас и полицией.

Самая большая звезда – Франк Рибери. Именитому французу уже 37 лет, но он все еще пылит в Италии, более того он там один из лучшим по дриблингу и прессингу.

Главная звезда нынешней "Фиорентины" - Франк Рибери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый дорогой игрок – Никола Миленкович (28 млн евро). 23-летним сербским защитником интересуется ряд клубов, в том числе «Милан». Но «Фиорентина» выставила на него ценник в 40 млн евро. Пока покупатели в раздумьях. А суммарная стоимость «фиалок» оценивается в 192 млн евро – это 9-й результат в Серии А.

Главный тренер – Чезаре Пранделли. К своим 63 годам уже успел потренировать полтора десятка клубов, и больше всего задержался в сборной Италии. Но после провала на ЧМ-2014 его карьера пошла под откос. Говорят, и сейчас Пранделли близок к увольнению.

Прозвище – «фиалки». Так команду прозвали за цвет формы - он у «Фиорентины» традиционно фиолетовый. Никнейм (на итальянском он звучит как Viola) так прочно прилип к команде, что когда «Фиорентина» в 2002 году разорилась и обанкротилась, созданный на ее базе клуб стал называться «Флоренция Виола». Через год вернули старое название.

Болельщики "Фиорентины" на трибунах домашнего стадиона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец клуба – американский медиамагнат. Получать в Италии Александр Кокорин будет 1,7-2 млн евро в год. А платить ему эти деньги будет итало-американский миллиардер Рокко Комиссо. Он родился в Италии, но в США сделал большие деньги на кабельных сетях ТВ. Комиссо владеет еще одним футбольным клубом – «Нью-Йорк Космос», за который когда-то выступал король футбола Пеле. «Фиорентину» медиамагнат купил в 2019 году за 160 млн евро.

Бонус-история: «Мильон за Бышовца» в песне Высоцкого

Последний свой трофей «Фиорентина» выиграла в 2001-м – Кубок Италии. А расцвет «фиалок» приелся на 1960-е. Тогда то «Фиорентина» стала культовой командой в СССР – она попала в самую футбольную песню Владимира Высоцкого «Комментатор из своей кабины…». Знаменитая строчка звучит так: «Но недаром клуб «Фиорентины» предлагал мильон за Бышовца».

В то время Анатолий Бышовец был едва ли не лучшим футболистом сборной Советского Союза и блистал на ЧМ-1970. А много позже он рассказывал в интервью, как узнал по появлении своей фамилии в песне Высоцкого от самого автора. «Это случилось в 1969-м после игр с итальянцами в Кубке чемпионов. А через некоторое время после спектакля на Таганке я пообщался с Высоцким и Борисом Хмельницким. На той встрече Высоцкий и рассказал мне про миллион и «Фиорентину». Я удивился: «А ты откуда знаешь?» — «Ну, я-то знаю». Со мной, конечно, никакого разговора по этому поводу не было. Такой переход казался чем-то из области фантастики», - вспоминал Бышовец.

Анатолий Бышовец на тренировке сборной СССР, 1970 г. Фото: ТАСС

Но в «Фиорентине» через десятилетия все-таки оказался российский игрок. Андрей Канчельскис выступал в Италии в 1997-1998 году. Не так чтобы успешно, но след свой во Флоренции оставил.