У главной звезды легкой атлетики России Сергея Шубенкова нашли допинг

Допинг, найденный у Шубенкова очень странный – фуросемид Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многострадальная российская легкая атлетика получила еще один мощнейший удар по репутации. Допинг обнаружен в пробах чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, сообщает "Спорт Экспресс". Новость шокирующая: Шубенков считался основной гордостью российской легкой атлетики, он писал письма Владимиру Путину и вел переговоры с представителями World Athletics (Международной федерации легкой атлетики).

Допинг, найденный у Шубенкова очень странный – фуросемид. По сути своей это даже не допинг, это мочегонный препарат, который попал в список запрещенных из-за того, что с его помощью маскируют применение незаконных веществ. Но спортсмены уровня Шубенкова крайне редко пользуются фуросемидом – его очень легко определить в допинг-пробах. И вообще чаще всего на употреблении этого мочегонного препарата попадаются те атлеты, которым нужно быстро сбросить вес.

Но в любом случае, положительная проба у Сергея Шубенкова – это очень чувствительный удар по российскому спорту. ВФЛА и так находится в затяжном пике, кризис идет за кризисом, в российской легкой атлетике все друг с другом перессорились, и скандалы вспыхивают один за другим. Считалось, что Шубенков, наряду с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой – главная оставшаяся гордость России в этом виде спорта. Именно вокруг них вроде как и должна была возрождаться российская легкая атлетика.

Шубенков старался быть активным в этой роли. Он писал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой навести, наконец, порядок в ВФЛА. Кроме того Сергей, чтобы привлечь внимание к проблемам, заявлял о возможности сменить спортивное гражданство. «Смена национальной команды - очень непростой вопрос. Я не хочу никуда переезжать. Мне очень нравится там, где я живу. Жить в России - это мой разумный выбор. Если у меня не останется надежд, я тоже буду работать в этом направлении» - сказал Шубенков в эфире «Матч ТВ».

Был Шубенков и одним из немногих российских атлетов, кто пользовался уважением со World Athletics (Международной федерации легкой атлетики). Сергею всегда без вопросов выдавали разрешение на участие в соревнованиях, а так же с ним, наряду с Ласицкене и Сидоровой, вели переговоры о будущем российской легкой атлетики.

Можно представить, какой скандал теперь ждет российский спорт, если информация о положительной пробе Шубенкова подтвердится. На Олимпиаде-2021 у нас и так немного надежд на медали в легкой атлетике. А тут еще опять будет развернута кампания, что Россия – это страна допинга, а ВФЛА и российских легкоатлетов точно не стоит восстанавливать в правах. Так что неудивительно, что министр спорта Отлег Матыцин экстренно вылетел в Барнаул, где живет и тренируется Шубенков. И уж точно тяжелые времена российского спорта не закончились.

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