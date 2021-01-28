Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне ВВВ-, прогноз «стабильный»

В четверг международное кредитное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг нефтяной компании «Роснефть» на инвестиционном уровне ВВВ-, прогноз «стабильный». При этом ранее агентство запустило процедуры пересмотра с возможностью понижения кредитных рейтингов ряда крупнейших международных нефтегазовых отраслевых игроков. Среди этих компаний - Chevron (АА, прогноз «негативный»), ExxonMobil (АА, «негативный»), англо-голландской Royal Dutch Shell (АА-, «негативный»), французской Total (А+, «негативный»), а также ряд других. Кроме того, агентство ухудшило прогноз по рейтингу британской BP (А-) - до негативного со стабильного.

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через ПАО АНК «Башнефть»), Moody’s и S&P), а также наивысшую оценку кредитоспособности от крупнейшего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Решение оставить без изменений рейтинг «Роснефти» в S&P прояснили устойчивостью российской компании к рискам.

«Денежные потоки НК «Роснефть» менее волатильны, чем у многих её конкурентов. Кроме того, российская компания имеет одни из самых низких в отрасли удельные операционные затраты на добычу углеводородов (2,8 долл. / б.н.э в 3 кв. 2020 г.) на фоне больших объёмов добычи. При этом обеспеченность «Роснефти» запасами углеводородов является одной из наиболее длительных в мировой отрасли, - пояснили в S&P. - Мы также считаем, что «Роснефть» менее подвержена рискам энергетического перехода, чем международные нефтяные компании».