Почему вода становится важнейшей частью государственной политики

В последние годы россияне озабочены качеством воды. Фото: Shutterstock

По статистике интернет-поисковиков, за последние 15 лет запросов со словом «вода» стало больше в 10 раз. Эксперты связывают новый тренд с тем, что большинство пользователей предъявляют требования к жизненно важному ресурсу. Запросы делятся по трем основным направлениям - доступ к водоемам, их качество и безопасность самой воды. Эти же категории являются сегодня основными для формирования государственной Водной стратегии.

В программе «Водная среда» мы будем говорить о проблемах водно-хозяйственного комплекса (ВХК) и водных ресурсов в целом, а также путях их решения.

И одним из первых вопросов для обсуждения в студии стала небывалая актуальность тем, связанных с водой.

- Мы привыкли за последние 50 лет брать от природы все, - отметил руководитель Центра развития ВХК России Илья Разбаш. - Причем брать достаточно варварски, не задумываясь о последствиях для будущих поколений. К сожалению, вода никогда не была ценным ресурсом. Мы потребляли ее бесконтрольно. Элементарный пример. На подмосковных частных территориях огромное количество скважин для воды. Большинство из них пробиты не на 10 - 20 метров по регламенту, а на сотню метров вглубь. Наверное, люди думают - чем глубже, тем чище вода. Но на самом деле не понятно, какое качество у этой воды. И тем более эти люди не думают о том, что подземные ресурсы истощаются, а ведь это дополнительный стратегический запас.

За анонсами программ «Водная среда» можно следить в Инстаграме Росводресурсов @rosvodresursy. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, по словам Ильи Разбаша, свет в конце тоннеля есть. В последнее время люди часто осуждают подобное варварство. И в стране, где еще совсем недавно не задумывались о важности экологических ресурсов, начинает формироваться адекватная гражданская позиция. Речь идет не просто о сторонниках громких лозунгов, а о людях, придерживающихся последовательной и планомерной работы, например, по очистке водоемов.

- В акциях Минприроды России по уборке берегов «Вода России» каждый год участвуют порядка миллиона человек, - подчеркнул Илья Разбаш.

Тема воды все чаще становится предметом пристального внимания и со стороны СМИ, как российских, так и международных.

Пресс-секретарь Федерального агентства водных ресурсов Виорика Заяц отмечает, что в ведомство поступает много запросов, касающихся как процессов расчистки, реабилитации водных объектов, так и качества воды в целом.

Приятная тенденция - такие вопросы возникают не только у журналистов.

- В наш инстаграм-блог часто пишут жители разных регионов с вопросами, почему вы расчищаете то или иное озеро, а нашу речку, которая в разы больше, как будто не замечаете, - рассказывает Виорика Заяц. - Мы объясняем, что нужно сделать, чтобы инициатива жителей дошла до нужных кабинетов и оказалась эффективной.

Из иных проблем, которые волнуют россиян, стоит выделить недобросовестность компаний, которые сбрасывают в водоемы загрязненные стоки. На подобные моменты жители реагируют чутко, едва заметив изменившийся оттенок водной глади реки.

- Это нормально и правильно, - отмечают в Росводресурсах. - Это тоже проявление активной гражданской позиции, которая позволяет нам вовремя реагировать на проблемы. От воды зависит все.