«Какое это счастье – вновь обретать жизнь, почти утраченную»: Как любовь близких помогла библиотекарю победить рак

Татьяна Автушенко Фото: из личного архива

Некоторые люди "лучше" других болеют раком крови. И лучше других выздоравливают. В большинстве своем пациенты с лейкозом вызывают у окружающих сочувствие, но иногда ими можно только любоваться. Татьяна Автушенко, швея и библиотекарь из села Кожаны Брянской области, как раз из таких.

Сплоченная семья

Три года назад у Татьяны была лимфома Ходжкина. Она только-только прошла тяжелый курс химиотерапии и при поддержке Фонда борьбы с лейкемией готовилась к курсу терапии лучевой. При этом о своей болезни Татьяна рассказывала так, что обстоятельства, описываемые ею, вызывали чувства сродни восхищению или даже зависти.

Она вроде бы рассказывала о тяготах болезни, но получался рассказ о том, какая чудесная ей досталась семья. О том, как простые и небогатые люди собираются вокруг близкого человека и делают всё что могут ради его спасения. Как муж, с которым Татьяна живет уже лет тридцать, не меньше, распродает свое деревенское хозяйство – свиней, кур, машину. Как приезжает сестра, чтобы устроить семейный совет. Как сын, живущий в Подмосковье, перевозит Татьяну к себе, чтобы ближе было ездить на процедуры в федеральную клинику, находящуюся в Москве. Как племянница, простая московская студентка, берет на себя роль гида по мегаполису для любимой тетки – провожает в клинику, учит пользоваться современным транспортом и телефонными приложениями.

Победить рак Татьяне помогла поддержка близких Фото: из личного архива

«Какое это счастье – вновь обретать жизнь, почти утраченную»

Три года спустя, получив от врачей подтверждение, что болезнь ушла и, скорее всего, безвозвратно, Татьяна и о выздоровлении рассказывает так же. Она говорит не о том, как трудно возвращаться к нормальной жизни после месяцев, проведенных в больнице, а о том, какое это счастье – вновь обретать жизнь, почти утраченную.

Спустя год после возвращения Татьяны домой муж заговорил о хозяйстве – надо бы снова завести поросенка, кур, огород… Татьяна была еще слаба, не могла помочь, но отвечала, что, да, хотела бы видеть, как растет живность, как цветет картошка, наливается свекла.

Возможно, за восстановление хозяйства муж принялся уж слишком усердно, в результате с ним случился инсульт, но, по словам Татьяны, – небольшой. Здоровье довольно быстро восстановилось, и за этим Татьяна следила с радостью – муж поправлялся, хозяйство поправлялось, силы прибавлялись – счастье.

Самое большое счастье

А самым большим счастьем для Татьяны оказался внук, родившийся примерно в то время, когда она впервые попала в московскую клинику. Казалось бы, болезнь мамы и одновременно появление младенца в семье должны были бы сделать жизнь невыносимо трудной, но нет – сделали счастливой. Так говорит Татьяна.

Даже про коронавирусный карантин она рассказывает, как про счастье. Закрылись детские сады. Татьяниным сыну и невестке негде было оставить малыша, пока они работали. И на четыре месяца, на целых четыре месяца внука привезли к бабушке Тане. «Тяжелковато» (это Татьянино брянское словечко) было после болезни угнаться за трехлетним мальчишкой. «Тяжелковато», но абсолютно счастливо.

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