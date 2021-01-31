"Спи спокойно, девочка!": могила Юлии Началовой в день 40-летия певицы утонула в цветах

Близкие, коллеги и фанаты навестили последнее пристанище звезды Фото: Павел КЛОКОВ

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. 31 января 2021 года певице могло бы исполниться 40 лет. По случаю юбилея на могилу звезды на Троекуровское кладбище весь день несут цветы родные, друзья, коллеги и поклонники.

Смерть Юлии Началовой, кажется, никого не оставила равнодушным. Молодая красивая женщина в расцвете сил внезапно скончалась после того, как у нее образовалась ранка на ноге. Смириться с невосполнимой утратой не могут не только родные знаменитости, но и ее фанаты.

Многие пришли на Троекуровское кладбище к месту ее захоронения 38-летней артистки, чтобы почтить память звезды в ее юбилей.

Трогательными кадрами с погоста поделились актриса Анна Горшкова. Могила Началовой утонула в цветах. Горшкова и Началова дружили много лет. "С днем рождения, Юленька. Любим, помним, скорбим", - написала звезда сериала "Две судьбы" в блоге.

Вокруг памятника поклонники и родные оставили также игрушки и сувениры. В комментариях подписчики оставляют теплые слова слова благодарности в память о певице. "Спи спокойно, девочка!", "Помним и любим", "аш добрый Ангел! Покойся с миром", "Светлая вечная память тебе, Юлечка!", "Такая красавица была. Царствие небесное".

Напомним, смерть Юлии Началовой была стремительной и неожиданной. 9 марта 2019 года стало известно, что певица попала в Боткинскую больницу с раной на ноге. Потом стремительно развился сепсис из-за ряда хронических заболеваний, которыми страдала исполнительница. Она много лет страдала подагрой, а также красной волчанкой. Кроме того, у нее обнаружили сахарный диабет. Юлия неоднократно лечилась в разных странах и клиниках. Накануне 40-летнего юбилея певицы ее врач раскрыл истинную причину смерти звезды.

"Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания - было поздно. Начался сепсис. Началось все с пальчика (Юлия повредила палец на ноге - надела на съемку туфли на шпильках, натерла ногу и не залечила ранку). А закончилось…", - сокрушается Василий Шуров.