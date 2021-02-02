В Гатчине появились новые "экологичные" светильники

В Гатчине все уличные фонари светят по- новому. И это не преувеличение! Старые, отжившие свое светильники с газоразрядными натриевыми и ртутными лампами заменили на самые современные светодиоидные. Это заметно повысило комфорт и безопасность улиц и тротуаров, парков и скверов. Но не только! Есть плюс и для экономики города.

- Новая система поможет снизить расход электроэнергии более чем на 60% и сэкономить значительные затраты на обслуживание, - отмечают в пресс-службе компании Signify, которая занята сборкой такого оборудования. - В результате энергопотребление сократится на 2,5 млн кВт*ч в год – а значит, и выбросы CO2 снизятся примерно на 1 768 тонн. Столько же получается при расходовании 752 907 литров бензина или соответствует выхлопам почти 400 легковых автомобилей, используемых в течение года.

Безусловный плюс и в том, что срок службы новых ламп выше на 70 тысяч часов, а светят они ярче, значит, снизится и количество аварий на дорогах города.

По подсчетам специалистов, в Гатчине установлено 4500 светодиодных светильников Philips российского производства. Более 100 пунктов управления уличным освещением оснащены современным оборудованием. Сейчас линии включаются и выключаются сами, по однажды заданному графику, а наблюдение за их состоянием идет автоматически. Кроме того, около 200 из них могут управляться индивидуально. Это позволяет настраивать время их работы оптимальным образом, вовремя реагировать на потенциальные сбои, варьировать нагрузки. Важно и то, что система позволяет систематизировать данные. Это может использоваться администрацией Гатчины для анализа ситуации и принятия решений.

Возможность индивидуального управления городским освещением подталкивает к развитию всю систему "умного города". Днем, когда фонари в городе не горят, сами опоры продолжают получать энергию. А, значит, могут использоваться для других задач, если их оснастить, к примеру, громкоговорителями для экстренного оповещения в случае ЧП или настроить раздачу WiFi.