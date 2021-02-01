США готовы ввергнуть Колумбию в хаос

У Колумбии, как и у России, тоже две беды. Но совсем другие - наркотрафик и повстанцы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Колумбии, как и у России, тоже две беды. Но совсем другие - наркотрафик и повстанцы. Как и у нас, бороться с ними до победного конца можно до бесконечности. Но Колумбии повезло меньше. До наших дураков и дорог чужакам, по большому счету, дела нет. А вот колумбийские наркобароны и партизаны - в повестке дня самой могущественной страны мира - США.

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

Однако, если прямой связи между нашими главными бедами нет, то колумбийские беды - близнецы-братья. Повстанцы из леворадикальной организации Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), возникшей в 1964 году, с 80-х годов прошлого века плотно «крышевали» крестьян, выращивающих коку. В обмен на защиту плантаций взимали с них своеобразный «налог» - партизанская война дело дорогое. «Наркогеррилья», как окрестили левых боевиков, контролировала существенную часть производства коки в стране.

Но еще большую часть - около 40 процентов - контролировали правые вооруженные формирования, так называемые «парамилитарес», созданные наркомафией для защиты своего «бизнеса» и борьбы с конкурентами, в том числе с РВСК. Причем с последними они воевали и по идейным мотивам.

Жестокая гражданская война шла в Колумбии больше полувека, ее жертвами стали свыше четверти миллиона человек. Наконец, в 2016 году при посредничестве Кубы между правительством и РВСК было заключено окончательное соглашение о мире. Повстанцы складывали оружие и получали возможность интегрироваться в политическую жизнь. За эту историческую договоренность тогдашний президент страны Хуан Мануэль Сантос тут же получил Нобелевскую премию мира. Колумбийцы очень надеялись, что теперь-то наступит мирная жизнь.

ХОЧЕШЬ МИРА - УБИВАЙ ВРАГОВ?

Но настоящего мира в Колумбии так и не наступило. А в последнее время ситуация явно ухудшается. И опять причиной этому - партизаны и наркотики.

Нынешний президент страны Иван Дуке сразу после вступления в должность заявил, что собирается пересмотреть ряд положений соглашения о мире с партизанами, в частности, допустить экстрадицию бывших повстанцев за преступления, совершенные после подписания соглашения о мире. Это заявление разогрело еще не утихшие страсти, а непримиримые противники левых революционеров, которых в стране немало, восприняли его как сигнал к действию: война продолжается.

Хрупкий компромисс, достигнутый с таким трудом, оказался под ударом. Левые партизаны сложили оружие и создали свою политическую партию. Но правые «парамилитарес» никуда не исчезли, сводя счеты с вчерашними и сегодняшними противниками. К тому же наркокартели усилили свои позиции, установив контроль за плантациями коки, которые раньше «охраняли» разоружившиеся повстанцы.

По данным колумбийской НКО INDEPAZ, со времени подписания соглашения о мире правыми вооруженными формированиями и правительственными войсками были уничтожены около 1500 бывших партизан, социальных активистов и правозащитников. Среди убитых лидеров повстанцев немало тех, чьи подписи стоят под соглашением о мире. Уже в этом году число жертв исчисляется десятками. Но правительство пока не может остановить этот беспредел в отношении своих критиков, и непонятно, чего ему при этом не хватает - возможностей или желания.

Нынешний президент страны Иван Дуке сразу после вступления в должность заявил, что собирается пересмотреть ряд положений соглашения о мире с партизанами Фото: REUTERS

ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА

Колумбия производит 70 процентов мирового объема кокаина. Главный потребитель наркотика - США. Поэтому много лет американцы помогают властям Колумбии бороться с наркобаронами - выделяя деньги, предоставляя оружие, присылая советников. Однако результаты этой борьбы плачевны. Объяснение, которое дают колумбийские эксперты (и которое не разделяют американские власти) простое: рост производства кокаина - ответ на растущий спрос на него в мире. Действительно, согласно американским источникам, если в 2011 году только в США 1,4 млн людей принимали наркотик, в 2018-м их число возросло до 2 млн.

У колумбийских властей, тем не менее, амбициозные планы: к 2023 году сократить производство кокаина наполовину. Но вот выполнимы ли они?

Последнее соглашение по совместной борьбе с наркотиками между Колумбией и США было заключено в 2018 году. На 2019–2020 годы конгресс США утвердил 418 млн долларов для помощи колумбийцам в борьбе с наркопроизводством. И казалось, все идет неплохо: президент Дуке отчитался, что власти страны уничтожили в 2019 году рекордную площадь плантаций наркокультур - более 100 тысяч гектаров.

Но тут случился конфуз. В начале 2020 году американские спецслужбы доложили Дональду Трампу, что площадь колумбийских плантаций коки в предыдущем году, наоборот, увеличилась. И уже бывший американский президент, известный сторонник быстрого решения проблем, поставил ультиматум правительству Ивана Дуке: или решительные действия по уничтожению плантаций, или Колумбия остается без поддержки США.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Всего через пять лет после заключения окончательного соглашения о мире в Колумбии, похоже, снова разгорается война - правительства с мелкими производителями коки, большинство из которых это бедные крестьянские хозяйства. Принятые после соглашения государственные программы их поддержки за добровольный отказ от выращивания коки практически заморожены Акцент снова сделан, прежде всего по требованию прибывших в страну американских военных советников из Южного командования США, на силовые методы борьбы с наркотиками.

Правительство, опять-таки идя навстречу требованиям американцев, готовит почву для того, чтобы вернуться к практике использования гербицидов, губительных не только для плантаций коки, но и для людей. Проблема выращивания наркотиков как единственного средства крестьянских доходов, которую собирались решить системно, основательно и без насилия, как тлеющие угли, раздувается вновь. Следствием может быть только насилие, которого в стране и так хватает, а значит, у бывших партизан может появиться соблазн снова взяться за оружие.