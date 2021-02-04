Дмитрий Песков - о заявлениях западных политиков по поводу приговора Навальному: Это не повод для какой-то экстренной реакции Путина

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, в Конгресс США внесён - уже, кажется, повторно - проект санкций против России из-за ситуации с Навальным...

- Видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы абсолютно считаем неприемлемым подобные подходы - вообще в двусторонних отношениях, - через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет, давайте дождемся и посмотрим, в каком русле эти обсуждения будут проходить.

- И еще вопрос, Дмитрий Сергеевич, ряд западных политиков высокого ранга уже высказались, выразили свое отношение к задержанию, к аресту, осуждению Навального. Собирается ли кто-то им отвечать из наших высокопоставленных политических деятелей, кроме Пескова и Захаровой?

- Ну, послушайте, министр иностранных дел России вчера и накануне достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость.

Еще раз повторяю, мы не намерены принимать во внимание подобные заявления по вопросам применения наших законов - к тем, кто их нарушает. И к вердиктам нашего российского суда. Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем.

- А реакция президента?

- Ну, это вряд ли, наверное, повод для какой-то экстренной реакции президента.

Вы знаете, что он постоянно общается на свободные темы в рамках тех или иных мероприятий. Поэтому, в дальнейшем, если это будет сохранять актуальность, наверное, кто-то ему такой вопрос задаст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конгресс США внесли проект санкций против России из-за дела Алексея Навального

Блогер получил 3,5 года колонии (подробнее)