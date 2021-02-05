Конкурс «Ты в игре» объединяет проекты, популяризирующие семейный спорт

Организаторы Всероссийского конкурса «Большая перемена» выступили партнером конкурса «Ты в игре» и учредили дополнительную номинацию, направленную на развитие семейного спорта в России. Приз – путешествие всей семьей. Зарегистрировать свой проект можно до 15 февраля на сайте спортигра.рф.

ЛЫЖНЯ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

Напомним, конкурс «Ты в игре» организован Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты», проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Основная его цель - выявление и поддержка креативных идей, направленных на популяризацию спорта. В настоящее время подано около тысячи заявок на участие из 75 регионов.

Победитель получит грант в 1 миллион рублей на развитие проекта. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов. 15 февраля стартует народное голосование, а в апреле будет выявлен победитель.

6 февраля состоится семейный лыжный забег, инициатором которого выступила победительница всероссийского конкурса «Большая перемена» Анфиса Лещенко. Каждую зиму школьница вместе со всей семьей участвует в спортивных соревнованиях. Лыжня «Большой перемены» стартует по всей стране 6 февраля в 11:00. Основная площадка проведения мероприятия – Волгоградская область. К акции смогут присоединиться школьники и их родители во всех регионах страны.

ГОНКИ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

История Анфисы Лещенко вдохновила организаторов всероссийского конкурса «Большая перемена» на введение новой номинации в конкурсе «Ты в игре», которая объединит проекты, направленные на популяризацию семейного спорта. Главный приз – семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты».

Среди поданных заявок уже есть семейные проекты, к примеру, Непша Евгений инициировал семейный экстрим-фестиваль «УраGan» на основе вида спорта OCR (Obstacle course races) или «гонки с препятствиями» – новое направление активного семейного и корпоративного отдыха. Фестиваль был задуман как дополнение к проекту «Экстремалы уДачи» и стал самостоятельным крупным событием в Омском регионе. Серия гонок с препятствиями «Экстремалы уДачи» существует 4 года. За это время сложились определенные традиции проведения гонок с препятствиями, которые проходят летом в поселке «Дачный», зимой в микрорайоне Крутая Горка, а весной и осенью в парках города Омска.

ЗАРЯДИТЬ ЭМОЦИЯМИ

Напомним, первый фестиваль «Ты в игре» состоялся в июле 2020 года. Двухдневная программа была насыщена событиями. Кроме семейного дневного и ночного ориентирования участникам были предложены разные активности. Центральными мероприятиями стали четыре старта: индивидуальные детский и взрослый, командные семейный и спортивный. Суммарно в фестивале приняло участие более 200 человек. «УраGan» – это семейное спортивно-интерактивное мероприятие, главная цель которого – приобщить к спорту, зарядить всех гостей положительными эмоциями и дать как можно больше возможности для проявления активности, обеспечив самый разнообразный досуг семьи на природе.

Также среди проектов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди детей и их родителей, заявлен проект «Команда без границ», основателем которого является член Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка Саратовской области, победитель чемпионата мира и Европы по каратэ Евгения Фурцева.

В рамках проекта создается информационно-мотивационная среда, способствующая вовлечению ребёнка с ОВЗ в занятия адаптивной физкультурой и спортом, проводятся специальные тренировки и занятия, пропагандируется положительный опыт развития адаптивной физкультуры и спорта. Основная идея проекта, заключается в том, что детям с ОВЗ о пользе адаптивной физкультуры и спорта рассказывают дети их же возраста, но добившиеся уже высоких спортивных результатов. В планах развития проекта – создание интерактивной карты доступности спортивных объектов города, в том числе и дворовых спортплощадок, а также проведение доработки оборудования этих площадок для обеспечения доступности для детей с ОВЗ.