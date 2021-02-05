От Аристотеля до Толстого, от «Звуков музыки» до «Всех денег мира»: кого играл и чем запомнился актер Кристофер Пламмер

Кристофер Пламмер успел сыграть и самого знаменитого сыщика в мире - Шерлока Холмса. Фото: EAST NEWS

Кристофера Пламмера трудно было назвать голливудской суперзвездой, хотя он был выдающимся актером и порой снимался в очень громких фильмах. Причем самым знаменитым стал тот, в котором ему почти не потребовалось демонстрировать талант - вышедший в 1965-м мюзикл «Звуки музыки». Пламмер сыграл там отставного и вдового морского офицера Георга фон Траппа; воспитательницей его семерых детей становится добродетельная барышня по имени Мария. Вскоре капитан влюбляется в нее, берет в жены, и все семейство бежит от фашистов через горы в Швейцарию. Как только критики не издевались над этой безобидной, в сущности, картиной - называли ее и пошлой, и сиропной. А сам Пламмер, несколько раз отказывавшийся от роли капитана фон Траппа, потом с откровенным презрением отзывался о ней как об «ужасной, сентиментальной, слащавой». Но деньги фильм собрал колоссальные - в пересчете на сегодняшние доллары, с учетом инфляции, он заработал почти два с половиной миллиарда, став на тот момент самым кассовым в истории, да еще потом отхватил «Оскара» как лучшая картина года.

C Джули Эндрюс в экранизации "Звуков музыки". Фото: EAST NEWS

Пламмер вообще относился к ролям и к актерскому ремеслу очень серьезно. Решение стать актером он принял в 1944 году, когда 15-летним подростком посмотрел экранизацию «Генриха V» и очень впечатлился игрой Лоренса Оливье. Несколько лет спустя он уже выступал на сцене - сначала в Монреальском репертуарном театре, потом в Канадском репертуарном. (Он был канадцем, вырос в Квебеке и с детства свободно владел английским и французским языками). Еще через несколько лет Пламмер начал сниматься на телевидении и выступать на Бродвее. Там ему везло гораздо больше, чем в кино, куда он пришел в 1958 году. В театральных и телевизионных постановках ему доставались главные роли в пьесах Шекспира, Жана Ануя, Бертольда Брехта, Эдмона Ростана. В Голливуде его зазывали в напыщенные исторические драмы («Падение Римской империи») или малопримечательные шпионские триллеры («Тройной крест»).

Роль императора Коммода в исторической драме "Падение Римской империи". Фильм провалился в прокате: при гигантском бюджете в 20 миллионов долларов, касса составила лишь 4.75 млн. Фото: EAST NEWS

В 1970-м он сыграл Артура Уэлсли Веллингтона в драме Сергея Бондарчука «Ватерлоо», на которую после триумфа «Войны и мира» возлагались большие надежды (увы, фильм разочаровал большинство критиков). И потом Пламмеру довелось играть множество знаменитых исторических личностей: он был Редьярдом Киплингом в «Человеке, который хотел быть королем», эрцгерцогом Францем Фердинандом в «Покушении в Сараево», Владимиром Набоковым в короткометражке «Набоков о Кафке», Аристотелем в «Александре» Оливера Стоуна, кайзером Вильгельмом в «Исключении»…

Роль Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, фильм Сергея Бондарчука "Ватерлоо". Фото: EAST NEWS

Со временем режиссеры словно заново открыли Пламмера, увидев в нем превосходного исполнителя возрастных ролей. С 90-х один за другим следовали большие фильмы: «Малколм Икс» Спайка Ли, «Волк» Майка Николса, «12 обезьян» и «Воображариум доктора Парнаса» Терри Гиллиама, «Свой человек» Майкла Манна, «Игры разума» Рона Хоуарда, «Арарат» Атома Эгояна, «Сириана» Стивена Гаана, «Новый Свет» Терренса Малика, «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера, «Все деньги мира» Ридли Скотта. (С последним фильмом оказались связаны большие неприятности: Скотт в последнюю минуту был вынужден выбросить из картины все сцены с участием Кевина Спейси, игравшего миллиардера Дж. Поля Гетти, и переснять их с участием Пламмера; причиной был разразившийся вокруг Спейси сексуальный скандал. Впрочем, режиссер настаивал, что хотел снимать Пламмера изначально. И уж конечно, он больше подходил на роль престарелого богача, чем Спейси, которого пришлось уродовать возрастным гримом, получившимся, по слухам, до крайности неудачным).

Кристофер Пламмер в фильме "Все деньги мира". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пламмер не брезговал и жанровым кино, сыграв в приключенческом фильме «Сокровище нации», фантастической мелодраме «Дом у озера», боевике «Пастырь». Ну, а особняком в его фильмографии (по крайней мере, в глазах русских зрителей) стоит «Последнее воскресение», где он сыграл Льва Толстого. За этот фильм в 2010 году он получил свою первую номинацию на «Оскар». А через два года победил в категории «Лучший актер в роли второго плана». В фильме «Начинающие» он исполнил очень «оскаровскую» роль старика, который внезапно объявил городу и миру (и, в частности, своему потрясенному сыну), что на самом деле является геем, после чего начал новую жизнь, бурную, но в силу возраста недолгую. Впрочем, «Оскар» дали не только за роль, но и за мастерство, которое Пламмер проявил в этом фильме. Равно как и в десятках других, где снимался в течение своей длинной жизни.

Кадр из картины «Последнее воскресение», где Пламмер исполнил роль Льва Толстого. Фото: GLOBAL LOOK PRESS